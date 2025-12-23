張文墜樓是意外還是畏罪？ 高大成：從「受傷位置」判斷

台北市 / 綜合報導

凶嫌張文犯案後墜樓身亡，檢方在23日下午進行解剖。外界對於張文的墜樓原因多有揣測，甚至他在墜樓前，還特別卸下戰術背心及刀具，是否有其他用意或原因？抑或是意外？法醫高大成分析，可以從受傷位置來判斷。

檢察官抵達二殯，面色凝重，快步走進相驗室，記者VS.檢察官說：「(想問檢座，今天解剖)，(預計會朝哪個方向偵辦嗎)。」面對記者提問，揮了揮手不發一語，法醫隨後也到場，準備進行張文的解剖。

警方(12.19)說：「有，有，有，警察在通往4樓，往4樓路上。」就怕再有人受傷，員警十萬火急，這時的張文則已上了頂樓，熟門熟路推開逃生門，不到三分鐘警方也火速趕赴現場，張文直奔誠品南西頂樓，在員警抵達前便已墜樓，但當時他卻把刀械戰術背心等裝備，卸下放在陽台，是否為了避免被刺傷還是另有打算，動機仍然成謎。

根據救護人員回報，當時張文外觀沒有出血，無法判斷是否腦部.內臟受損，或是閉鎖性骨折，一直到CPR過程中，口鼻才有出血狀況，法醫高大成說：「他如果真的想要跑，我想他腳骨會斷，他跳，他用腳去撐，或是屁股去撐，就是想要跑，如果你不是這樣，你是直接頭撞下去，就準備要死了嘛。」墜樓究竟是意外，還是犯案計畫的一環眾說紛紜，法醫表示可以從受傷位置判斷，但真正的原因和動機，只有張文自己最清楚。

