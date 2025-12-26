張文墜樓是意外？退休刑警列3大關鍵：他是想逃跑

台北車站、捷運中山站19日發生重大隨機殺人案，27歲嫌犯張文殺害3人後墜樓亡，釀4死11傷悲劇。一名退休刑警分析，綜合現場跡證與行為模式，張文墜樓前的多項舉動都顯示他仍在尋找逃生機會，最終因慌亂導致意外墜落。

根據《鏡週刊》報導，一名退休刑警A先生指出，張文犯案前曾前往誠品南西店五樓勘查地形，是他有企圖逃跑的第一個關鍵。張文當時詢問服務台「如何去頂樓拍聖誕樹」，並意圖前往遭拒，這個行為顯示他對確認逃生動線非常在意。A先生認為，這項事前準備工作證明張文並非一開始就打算自殺。

A先生說明，第二個關鍵點是誠品南西店頂樓下方有固定冷氣室外機的不鏽鋼框架，一旁還有從頂樓延伸至一樓的排水管，一樓正上方還有鐵皮遮雨棚。他推測，嫌犯在慌亂之下可能想藉由攀爬室外機鐵架或水管往樓下逃跑，結果疑因施力點承重問題無法支撐體重而往下墜落。

A先生提出，第三項關鍵證據是張文在警方逮到他之前，於頂樓脫掉身上的護具與裝備。A先生表示，這個行為有二個可能性，一為故布疑陣以利逃脫藏匿，二是減輕重量便於逃跑。他指出，若張文畏罪跳樓，大可直接往下跳，沒必要脫下裝備。

A先生進一步分析，張文墜樓後臉部朝上，呈現垂直掉落狀態，這與墜樓輕生者呈現拋物線軌跡的情況不同，研判可能是不慎摔落。他建議專案小組在驗屍時，可參考以上推論，注意張文有沒有企圖逃逸最後失足墜樓的跡證，例如手指有沒有破皮、牆壁是否有攀爬痕跡等狀況，作為驗屍報告的依據。

