台北市發生震驚社會的連環縱火及恐怖攻擊案，嫌犯張文從北車到中山商圈犯案過程中，因為服裝不同，引起外界質疑是否有共犯。台北市刑大解釋，主要是因為張文在犯案過程中共有五次變裝，並非有其他共犯。案發最後階段，張文逃至誠品南西店頂樓，卸下全身裝備後墜樓身亡。警方調查，張文曾預先勘查現場地形，但其墜樓原因及是否為預謀逃亡路線仍有諸多疑點。

張文墜樓是畏罪或躲警要逃? 頂樓卸全身裝備(圖／翻攝網路)

誠品南西店後門處，櫃姐和消費者們目擊嫌犯張文倒臥在地，奄奄一息。現場員警迅速拉起封鎖線，附近可見商場垃圾子母車和堆疊整齊的回收紙箱。有網友懷疑張文可能是畏罪輕生，也有人認為這裡是他預先策劃好的逃逸路線。

廣告 廣告

網友轉傳的照片顯示，張文犯案後逃至誠品南西店頂樓，見警方追來便開始脫下身上裝備，包括防刺背心、護膝和刀具等。外界質疑他是否打算投降，但最終卻選擇縱身跳下。有人推測張文可能事先調查過周圍環境，知道底下常有堆疊如人高的紙板可緩衝墜落。然而據誠品員工表示，案發當天紙板剛好被清理了一些，導致張文跳到水泥地上，因無緩衝而重傷身亡。

張文恐怖攻擊案隔天，誠品南西店後門仍可見部分堆疊之紙箱(圖／TVBS)

張文犯案畫面在網路流傳後，有民眾懷疑墜樓身亡者是否就是犯案的張文，甚至逐一比對身形和服裝的差異。台北市刑大大隊長盧俊宏表示，嫌犯在三點多於中山區開始縱火，一直到公園路租屋處再到北車這段期間，變裝了三次，在北車攻擊後前往誠品南西店的過程中又變裝兩次，總共變裝五次。

警方確認，張文在捷運站內丟煙霧彈時戴帽、戴防煙面具，全身著黑色短褲，回旅館時身上多了淺色長外套。在中山商圈丟煙霧彈時，他手上配戴護腕、護膝，甚至穿著防刺背心，身形看似變高，鞋子也似乎更換過。張文在短時間內兇殘犯案並多次變裝，最後上頂樓的真正意圖，是想逃亡還是畏罪墜樓輕生，仍有待進一步釐清。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

更多 TVBS 報導

誠品4樓逛街遭砍傷亡！37歲銀行員「肝臟破裂」搶救3小時不治

張文「防毒面具」揮刀砍人 連丟煙霧彈變裝隨機奪命

北市隨機殺人 張文平板雲端見「犯案計劃」策劃達半年

女星目睹北捷殺人血染車廂 難忘「兇嫌面容」心理重創：不敢搭捷運

