張文墜樓是脫逃失誤或輕生 法醫今解剖釐清
通緝犯張文在犯下北捷隨機殺人案後，走進誠品南西店頂樓，最後墜樓身亡，而他的犯案動機、有無共犯等諸多疑點，至今都無法釐清，為了儘可能還整個事件的過程，檢察官今(12/23)日下午2時20分將偕同法醫及通知張文家屬前往台北市懷愛館進行遺體解剖。
目前全案遭張文殺害的被害人遺體，檢察官在相驗後都已將遺體發交家屬處理後事，而張文的遺體在今日解剖後，還暫時不能發交家屬，會先暫冰存，必須等到正式解剖報告出爐後，法醫才會開立死亡證明書，再交由家屬處理後事。
對於張文墜樓身亡，是故意自殺或是脫逃故意摔傷，外界猜測眾說紛紜，像是知名法醫高大成即指出，跳樓或不慎摔死的意圖，通常驗屍時就能判別。若是跳樓，若以該處6樓高判斷，會距離大樓約2至2.5公尺，但若是滑落或不慎摔落墜樓，最後墜地的距離會離大樓較近。
另外，張文在事前應該有先到誠品勘查過地形，發現該處放滿紙箱，他跳下前，先脫掉全身的防彈背心等裝備，研判此舉是要減輕全身重量，張文認為跳在紙箱上不會死，還有機會逃脫，因此，企圖逃脫的成分佔8成，2成才是畏罪自殺。
至於辦案人員在初步查證，也確認張文在案發應該有多次模擬動線，犯案前一天還以想要拍聖誕樹為由試圖上頂樓，當時工作人員雖然沒有讓他上去，但從監視畫面檢視，當時7名警員正在圍捕他時，他抵達頂樓後，竟可以熟門熟路的彎下腰拉起地鎖，然後從容進到頂樓，研判他可能早已多次前往頂樓勘察過地形。
至於為何張文最後選擇走誠品頂樓這條路線，跳樓是為了脫逃還是輕生，專案小組會一一釐清，然而在現場勘察後發現，張文選擇跳樓的地點下方一樓處，確實有不少紙箱，但這些紙箱全是經過整理好折扁靠牆，若真的有意逃脫，應該要垂直跳到紙箱上，但張文卻選擇一躍而下，落下的地點與牆距離約4點多公尺，已超過2個人的距離。
另外，依照他身手矯健的程度，若是他真的想要脫逃，他大可事先準備好繩索垂降下去，不需要縱身躍下冒著摔死的可能，因此覺得他是想要脫逃的說法似乎不太合理。
然而因為人已死，也沒有留下遺書，對於張文的所做所為，目前很多情況都是依據客觀跡證進行推論，不過有一點辦案人員也察覺，張文似乎很關心鄭捷的相關新聞，且他似乎有意模仿鄭捷，但作案手法卻比他更為精進。
