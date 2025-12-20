張文墜樓沒想輕生？誠品員工曝「那裡本來有紙箱」 猜測想逃逸卻喪命

北捷中山站昨日發生隨機殺人案。（圖／翻攝畫面）

台北市19日晚間發生震驚社會的隨機殺人案，兇嫌張文在誠品生活南西店內持刀攻擊民眾後，最終從高處墜樓身亡。外界普遍認為，張文是在遭警方包圍、無路可逃的情況下選擇輕生，不過近日有誠品南西店員工透過社群平台透露，案發現場的環境變化，可能成為影響張文行動判斷的關鍵因素。

根據店內員工在Threads分享的說法，誠品南西店的回收場平時堆滿紙箱，最多時高度可達成人頭部位置，具有一定的緩衝效果。有員工指出，案發前一天紙箱仍大量堆放，張文疑似事先觀察過地形，評估可藉由跳落紙箱堆來降低高度、伺機脫逃。

然而，案發當天回收紙箱恰巧已被清運，回收場幾近清空，導致原本可能存在的緩衝條件消失。員工推測，張文可能未察覺紙箱已被清走，仍誤以為可利用紙箱減輕墜落衝擊，最終卻因高度落差過大而墜樓身亡，「說真的我不覺得他是自殺，昨天我丟紙類的時候，紙箱高度已經到我頭部高度，也許他想跳紙箱，只是不知道紙箱已經被清掉變那麼少，也許還有僥倖心態。」

對此，網友紛紛表示，「太好了是誰清的！不然繳納稅錢也只是給他吃免錢牢飯而已」、「有時間把身上裝備脫掉，沒時間往下看有沒有紙箱就跳了？」、「所以要表彰好市民獎給清潔阿姨」、「不想死的人怎麼會脫護具？」、「想太多， 有紙箱下去也是半條命」、「紙箱沒那麼好 一樣會死」。

