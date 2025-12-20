張文墜樓真相掀疑！誠品員工揭「生前逃亡路線」 專案小組曝初步調查：他就是要跳

27歲凶嫌張文最後從誠品南西店墜樓身亡，引發外界種揣測。非案發當時，示意圖。（翻攝畫面、google map街景）

台北車站、中山站（19日）發生隨機殺人案，27歲凶嫌張文最後從誠品南西店墜樓身亡，總計釀4死11傷。針對事件，外界猜測張文被警察包圍而畏罪尋短，不過事發地點的誠品南西店有員工透露，墜樓處是回收場，平常堆滿紙箱，且之前已經堆到成人頭部的高度，懷疑事先勘查過地形，卻沒想到紙箱在案發時已先被清掉。對此，專案小組員警則不認為，並表示張文並未表現出急於逃離的跡象。

誠品南西凶嫌張文墜樓是畏罪自殺還是意外？

張文行凶後墜樓身亡，釀成4死11傷的重大傷亡，引發譁然。對此，一名自稱誠品員工19日當晚在Threads發文透露，嫌犯可能事先場勘，想從頂樓跳到紙箱上逃逸，「結果紙箱今天（指案發日12月19日）都被清掉了」，不認為手段計畫縝密的張文是畏罪尋短。

該員工表示，「昨天（指12月18日）我丟紙類的時候，紙箱高度已經到我頭部高度，也許他想跳紙箱，只是不知道紙箱已經被清掉變那麼少，也許還有僥倖心態」。另外，也有網友猜測，張文在逃亡過程中，可能因視線死角或過度緊張，未察覺樓下已無任何緩衝物，仍抱持「僥倖心態」跳下，最終因重摔而身亡。相關推測討論，目前持續在網路上高度討論。

張文察覺無逃逸空間假意配合？

據《Newstalk》報導，警方初步調查指出，事發當時警方與熱心民眾一路追至誠品南西店5樓時，張文疑察覺無逃逸空間，起初假意配合，主動丟棄刀械、戰術背心等隨身裝備，企圖讓警方鬆懈，卻沒想到在警方進行壓制與逮捕前，張文卻突然轉身墜樓。

至於大票網友的猜測，據《ETtoday》報導，一名專案小組員警不認同表示，從監視器畫面與現場條件研判，張文想藉紙箱逃生的可能性極低，一般人也難以認為從5、6樓高度跳下能靠紙箱保命，若張文若真想逃逸，其實可直接從1樓離開，加上案發當時，張文在頂樓地上擺放的隨身物品，包含眼鏡、手錶、護膝與刀械，認為若要逃生，護具不會脫下，而此舉反倒與部分輕生者在行動前整理個人物品的行為相似。

專案小組員警表示，張文並未表現出急於逃離的跡象，整體行動相當從容，待警方抵達頂樓時，他已翻越欄杆墜落，直言「這是他自己的選擇」。據了解，張文在案發前一天曾到誠品生活南西店場勘，並向服務台詢問是否能前往頂樓拍攝影片但未獲同意。相關細節仍由警方持續釐清中。

