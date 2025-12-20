張文墜樓身亡藏貓膩 犯罪學家曝一關鍵推測他不想死

張文丟擲煙霧彈、持刀砍殺民眾，最後墜樓不治。（翻攝畫面）

19日台北鬧區發生恐怖攻擊，桃園27歲男子張文丟擲煙霧彈、持刀砍殺民眾，最後墜樓不治，釀多人死傷悲劇。知名犯罪學家、中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆分析，張文應是單獨犯案，依他提前在犯案地點附近租旅館、縱火燒毀租屋處，事前縝密計畫後行動的行為，認為張不太可能尋短，研判他墜樓死亡應是意外。

鄭瑞隆指出，張文犯案前，提前在犯案地點附近租旅館，手法類似軍中「前進指揮部」勘查地形，他選在星期五晚上犯案，正是下班時間，利用人潮擁擠、大家匆忙趕車時容易忽略周遭異狀時出手，整起事件應是計畫性犯罪。且他事先在租屋處縱火，燒毀相關事證，也可看出他心思縝密。

張文事後墜樓身亡，說法眾說紛紜，警方還在張的房間搜出25瓶汽油彈、長刀、兩台平板電腦、面罩和護具，可見他事前準備作業充足。鄭瑞隆推測，以張文犯案的動機跟行為研判，他預謀自殺可能性不高，認為張文應想逃跑，根據自稱是百貨公司員工的說法，原本張打算跳樓的地方堆放滿滿的紙箱，恰巧當日「紙箱剛好被清空」，鄭研判張應是失算，只好冒險一試，最後害死自己。

鄭瑞隆指出，空軍志願役的張文，有軍事相關背景、對生存遊戲有興趣，對恐攻行動相當熟悉，應是張文強化犯案的計畫性與執行力，至於是否是集團犯罪，鄭推論張單獨犯案可能性較高。

