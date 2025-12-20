張文墜樓身亡，受害者家屬賠償恐難討？黃揚明對比與鄭捷案最大差異

台北鬧區昨（19）日晚間發生隨機殺人事件，27歲嫌犯張文接連在台北車站M7出口、中山站外丟擲煙霧彈並隨機砍人，共造成4人死亡（含嫌犯本人）及9人受傷。警方調查發現，張文在案發前曾製作殺人計畫，詳細規劃犯案流程，包括縱火和殺人方式，並透過瀏覽紀錄發現，他曾大量閱讀「鄭捷殺人案」相關資訊，疑似想模仿鄭捷的作案手法。對此，媒體人黃揚明指出，這起事件與2014年鄭捷在捷運隨機攻擊案最大不同在於，張文已經死亡，受害者未來在司法上會碰到非常大的困難。

警方破譯張文的雲端資料後發現，他自2024年間就開始搜尋鄭捷案件相關資訊，到了2025年10月更頻繁查閱相關新聞，疑似從3個月前就開始計畫殺人，並參考鄭捷的犯案手法。另外，張文的殺人計畫中還製作了完整的犯案時間與地點表格，明確規劃先丟煙霧彈再行凶，犯案手法相當縝密。

鄭捷在2014年於北捷車廂犯下隨機殺人事件，一共造成4人死亡、24人受傷。（資料照，柯承惠攝）

對於此事件，黃揚明今（20）日在節目《週末大爆卦》表示，張文攻擊受害者的部位多為致命傷，從胸口到脖子，可見他是有做功課的人，如果真要殺人，要怎麼殺的最有效率。

黃揚明認為，不用撇清張文是否為現役軍人，國防部很怕扯上關係，「問題是他就是當過志願役，他當了多久也沒有講，他外出酒駕被汰除提前退伍到底是怎麼回事，我覺得軍方還是應該要把事情講清楚，相信也能成為案情釐清的拼圖。」

黃揚明感嘆，最可惜的是那些受害者，鄭捷案因為他被逮捕的時候還活著，他是被判死刑，所以鄭捷生前會被判包括賠償相關。但張文現在死了，最麻煩的是包括機車、店家被燒，還有被殺的受害者，這些人他們要求償，未來在司法上會碰到非常大的困難，因為加害者已經死亡了。

至於一名受害者的機車遭縱火損毀，說要向張文家屬求償，黃揚明坦言，這部分恐怕在法律上會有一些狀況。

