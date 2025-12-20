張文墜樓非畏罪？疑場勘逃亡路線 誠品員工：紙箱被清成致命變數

台北市誠品南西店昨(19)日晚間發生隨機殺人案，兇嫌張文最終墜樓身亡，外界質疑他畏罪輕生，但店內員工透露，張文墜樓處平時堆滿紙箱，懷疑他原本計畫利用紙箱逃逸，卻因紙箱被清空而導致悲劇。整起事件造成包括張文在內共四人死亡，另有五人受傷。

Threads流傳誠品南西店員工發文，指出墜樓處為資源回收場，平常堆滿紙箱，最多時可堆到成人頭部高度。（圖／中天新聞）

社群平台Threads流傳誠品南西店員工發文，指出墜樓處為資源回收場，平常堆滿紙箱，最多時可堆到成人頭部高度。該名員工表示，案發前一天紙箱還很高，推測張文疑似事先評估過地形，想藉由跳落紙箱脫困，結果偏偏當天紙箱被清空，讓逃亡計畫失算。

有網友在社群平台描述當晚與張文近距離接觸的經過，她抵達時，張文正在大門口揮舞著刀，隨後追著人群上樓。（圖／中天新聞）

另一名員工也在Threads分享，自己前一天丟紙箱時，高度幾乎到頭頂，認為張文原本想跳到紙箱堆上逃跑，沒想到案發日紙箱突然變得很少。這名員工認為張文可能沒察覺紙箱被清走，才會誤判情勢，導致墜樓死亡。員工強調，張文並非畏罪自殺，反而可能心存僥倖，希望藉紙箱減緩墜落傷害。

有網友在社群平台描述當晚與張文近距離接觸的經過，她抵達時，張文正在大門口揮舞著刀，隨後追著人群上樓。該網友表示，當時張文站在一樓手扶梯旁，可能看到手扶梯卡住，還催促大家趕快往上跑。

這位目擊者一開始還誤認張文是警察，但旁邊有人提醒他持刀，大家才驚醒迅速衝上樓。她說自己是最後一個搭手扶梯的人，當時心跳加速，幸好張文沒有立刻追上來，否則自己可能成為被攻擊的對象。

警方在發現張文墜樓後，隨即封鎖現場展開調查。雖然外界質疑警方壓力導致嫌犯尋短，現場員工卻認為是逃亡計畫失誤，紙箱清空才成為致命因素。誠品南西店宣布，12月20日休館一天。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

