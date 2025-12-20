張文墜樓非輕生？高大成揭「關鍵在這」：可能是想逃跑

社會中心／倪譽瑋報導

張文墜樓身亡，高大成分析，他的傷勢為判斷是否輕生的關鍵，如果是腳部或下半身骨折，他可能是想逃跑。（圖／翻攝畫面）

19日晚間台北市發生隨機殺人案，27歲的男子張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，逃亡到最後墜樓身亡。外界關注他是否為畏罪輕生，法醫高大成對此指出，關鍵在他的墜樓方式，是以「頭」還是「腳」著地。

27歲的張文19日在北捷台北車站、中山站一帶隨機攻擊，丟擲煙霧彈、持長刀砍殺民眾，最後墜樓身亡，整起事件造成4死11傷。事後調查發現，張文畢業後曾經在空軍服役，但只待了半年就遭到汰除，之後更因為沒有依法教召，遭到地檢署通緝。

高大成指出，張文的攻擊手法，準備煙霧彈及汽油彈以造成恐慌，犯案前還燒掉租屋處，似乎是為了滅證，推估「行動非臨時起意」。另外，張文攻擊時都朝頸部、胸部刺，有別於一般揮砍，可見殺人意圖明確，有受害者的心臟、頸動脈被刺破，前者手術困難、後者一旦被割破，容易大量失血導致休克。

最後張文是在追捕過程中墜樓身亡，是否為畏罪輕生？高大成分析，如果是想逃跑，大多會「腳著地」，若腳部或下半身骨折，也許還有逃跑機會；如果是畏罪輕生，就會是以「頭著地」。高大成認為，張文的墜樓方式、受傷部位將是關鍵。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

