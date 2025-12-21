張文多次變裝、武器未全數帶出 資深刑警：不排除預謀更大犯案

資深刑警分析其未帶全武器可能暗指有後續行動規劃，而非原本即打算輕生結束。（圖／東森新聞）





台北捷運隨機傷人事件造成包括嫌犯在內4死11傷。調查顯示，犯嫌張文在19日行兇前已進行周詳準備，包括事前勘查環境、變裝策略及武器裝備規劃，卻在行動中僅使用其中一部分預備武器，警方分析他可能原先計劃更大規模襲擊或逃離現場，而非立即選擇輕生。

資深刑警指出，警方調查後發現，張文在案發前準備了數十件攻擊性武器，包括約35顆汽油彈、24顆煙霧彈及13把刀具等，但在19日的犯案行動中只攜帶並使用部分工具，其餘仍留在他入住的商旅套房內。警方分析表示，若張文原本計劃犯後立即尋死，理應將所有武器一次性帶離並使用，卻顯示他保留了大量彈，可能為後續行動留有打算。

此外，警方也掌握嫌犯使用裝備的多樣性，不僅煙霧彈與刀械，還包括防毒面具、雨衣、戰術背心、護膝等用於長時間行動的防護裝備，且計畫在犯案過程中至少5次變裝，以混淆現場識別並潛逃。

調查顯示，張文曾將藏匿地點從租屋處移至捷運站附近商務旅館，實地勘查犯案路線與人潮密集區域。警方推測，他原本可能計劃在第一階段動手後迅速脫離現場，甚至前往下一個目標地點，但在誠品南西店內的混亂中遭遇不可預期情勢，最終在逃逸過程中從高處墜落，不排除是在躲避警方或失去退路的情況下發生意外。

法醫專家則補充說明，從遺體與傷勢分析未來可判斷其最終落樓行為是意圖輕生還是逃避追捕，如若傷勢集中於下肢，可能顯示仍有逃跑企圖，若為頭部致命傷，則較可能為自行輕生。相關鑑驗結果尚待公布。

