張文多處縱火！ 汽油桶燒毀鍋物店 汽、機車焦黑成廢鐵

隨機攻擊前，張文連續在林森北路、長安東路一段等多處縱火。（圖／東森新聞）





隨機攻擊前，張文連續在林森北路、長安東路一段等多處縱火，長安東路一間火鍋店被燒得面目全非，老闆損失至少400萬元，連員工、鄰居停在外面的汽機車，也變成廢鐵。另外，他也在林森北路一處停車場縱火，一台重機被波及，車主心痛表示，好不容易存了50萬、剛買半年的車就這樣毀了。

張文提著汽油桶擺到汽機車之間，接著蹲下點火燃燒，看火光一冒出來，張文馬上跳上機車騎車離開，火勢也迅速蔓延越燒越旺，汽機車陷入火海，湧出濃煙，火調人員來到現場，拉起封鎖線。

廣告 廣告

張文縱火的地點就在長安東路上一間溫體牛鍋物餐廳的後方，不只廚具電器被燒得焦黑，員工剛買半個月的機車，更是面目全非只剩下骨架，而旁邊是5樓住戶的休旅車，整輛車被燒到變形，嚴重毀損連車窗都沒了，車主心碎因為車才剛買2年，粗估車損170萬，欲哭無淚的還有鍋物店老闆。

受害鍋物店老闆黃先生：「（事發時）我人在台南，就一路趕上來這樣，覺得一間店，怎麼好好的店就這樣沒了，（店內）該燒的都燒掉了，該毀的都毀掉了，冰箱一些生財器具都沒了。」

看著自己的心血變成廢墟，老闆無奈表示，不只粗估財損400萬，原本秋冬每個月會有200萬的營業額，現在整間店沒了，不知道該怎麼辦，只能陸續處理並求償，而張文在多處縱火，受害的還有他。

受害重機車主王先生：「燒得最嚴重的是，它裡面的油管線和線組，還有椅墊的部分。」

車就停在林森北路巷弄停車場卻遭殃，重機後半部嚴重燒毀，椅墊、車輪，內部的電腦線組通通壞光光，地上還有被燒到，看不出原型的車廂和收納包、雜物散落一地，連安全帽也變得焦黑，21歲車主心好痛，這是他好不容易存了50萬買車圓夢，車也已經絕版，現在卻成了廢鐵。

受害重機車主王先生：「有認識的說，（維修）至少四、五十萬跑不掉，會想要就是跟（張文）家屬們求償，對啊看金額談多少這樣子。」

張文在多處縱火，多名受害者又氣又無奈，出面痛訴，這損失到底該誰來賠。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

張文「自製汽油彈＋煙霧彈」威力驚人 手持25公分長刀犯案

中山區吃飯遇連續攻擊！婦與女兒約吃飯 肩膀遭砍傷

新／ 最新畫面曝光！張文北車混入人群 從容離開

