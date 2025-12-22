張文大學時代「研究計畫」曝光！還獲國科會補助4萬8

台北捷運、中山站商圈、誠品南西館慘遭殺人魔張文肆虐，3條寶貴人命被奪走，最後他跳樓身亡，不過生前種種仍被持續翻出，近日被證實他大學時的研究計畫，曾獲國科會補助4萬8千元新台幣。

張文大學時用自拍照當報告範例。 （圖／翻攝四叉貓臉書）

根據網紅四叉貓的爆料，虎尾科技大學資工系畢業的張文，在學期間曾參與大專生研究計畫，在8個月內獲得國科會4萬8千元的經費補助，該計畫內容聚焦於人臉辨識系統的應用，張文在研究動機中寫道，是希望解決「課堂點名效率問題」，研究簡介部分則敘述，教師為確保學生出席正確率、避免代刷卡情況，常需手動二次點名而浪費時間，若透過人臉辨識機器確認出勤率，由電腦自動判斷，便能有效提升效率。

張文大學時的研究 計畫 曾獲國科會補助。 （圖／翻攝四叉貓臉書）

虎尾科大校方表示，張文在校期間學業與操行成績均屬正常範圍，沒有出現學習落後或行為偏差狀況，輔導單位資料中也無異常紀錄，校方對此次悲劇深感傷痛與遺憾，並向受害者及家屬致上深切關懷與安慰。

張文逃到誠品南西店頂樓。（圖／翻攝畫面）

消息曝光後迅速在網路上引發熱烈討論，有網友質疑永平工商餐飲科畢業的張文，跑去念虎尾科大資工系，再去簽志願役，「這路線蠻怪的」；也有人認為「能申請到+完成科技部補助大專生研究計畫，應該算是非常積極向上耶」，對比其犯案行為感到「難以理解」。

張文最後畏罪跳樓身亡。（圖／翻攝畫面）

還有網友表示：「虎尾資工不是統測搶破頭的學系嗎?」、「我覺得挖再多也沒意義，關鍵手機應該在警方手上，裡面有多少犯罪計畫，有多少人知道這項計畫，現在最怕手機上什麼都沒有，一個報復社會的人刻意消除犯罪計畫，並沒留下蹤跡是不可能，除非有第三勢力幫助他，現在就是要等警方公布真相」。

張文攜帶的一整箱汽油彈，被57歲男子余家昶捨命擋下。（圖／翻攝畫面）

學生寫信給慘死張文刀下的余先生。（圖／中天新聞）

一些民眾20日白天在中山站商圈獻花致哀。（圖／中天新聞）

