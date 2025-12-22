張文大學曾研究「人臉辨識」獲補助4萬8 虎科大曝：在校期間表現正常

北市發生隨機攻擊事件後，如今有網友曝光犯嫌張文的求學軌跡，指出張文從高職餐飲科畢業後，考進虎尾科技大學資訊工程系，就學期間曾完成一項與人臉辨識相關的研究計畫，並在報告中使用「自拍照」作為示範範例，也意外曝光他近年的容貌，這份研究更曾經獲得國科會4萬8千元補助，引發熱議。

張文曾獲補助 專家：算鼓勵性質、通過率高、補助款少

隨機攻擊事件的凶嫌張文身分、背景這幾天成為網路焦點，有網友發現，他過去畢業於虎尾科技大學，近年容貌被翻出，網友推測該影像拍攝於2021年前後，屬於張文近年少見曝光的樣貌。

而張文就讀虎尾科大資工系時曾參與大專生研究計畫，報告題目聚焦在「人臉辨識輔助課堂點名」，研究動機中提到，希望透過人臉辨識機器確認出勤率，由電腦自動判斷提升課堂點名效率，內容中他還使用「自拍照」作為示範範例，而這份研究最後獲得國科會補助新台幣4萬8千元。

張文曾參與國科會研究計畫，研究「人臉辨識」。圖／台視新聞

虎尾科技大學資工系學生認為，張文才華能力做不正確的事情，他過去做的事情跟未來做的事情並不會產生關聯，這是個人的問題。

非當事科大電資相關科系教授表示，大專生研究計畫一般是鼓勵性質，通過率應該是滿高的，多是一些錢買材料費等等而已，其實真的沒多少錢。

虎尾科大：張文在校期間「表現正常」 無落後偏差情況

虎尾科大秘書室公共事務組組長張逸品則說，根據獎懲紀錄以及輔導紀錄都顯示正常，後續會配合警方提供的相關資料協助釐清案情。

張文研究計畫被曝光後，引發討論，而虎尾科大也回應指出，張文在校修業期間，不論學業、品行、心理等面向都「表現正常」，並沒有出現落後與偏差情況，畢業後也未曾與母校師生互動聯繫，如今犯下重大的隨機攻擊案件，讓師生相當震驚。

虎尾科大曝張文在校表現正常。圖／台視新聞

