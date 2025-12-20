張文大開殺戒！母絕望帶兒狂奔 店員擋門死守躲死劫

昨（19）日 27 歲男子張文於台北捷運台北車站 M7 出口附近、中山誠品南西店，先投擲煙霧彈再持刀隨機攻擊民眾。 圖：翻攝自 Threads 帳號 @linjunying066

[Newtalk新聞] 昨（19）日晚間，台北車站及鄰近中山商圈、誠品南西店發生連環攻擊事件，造成 4 人死亡、5 人受傷。犯人為27歲男子張文，其在台北車站投擲煙霧彈後，持刀進入誠品南西店隨機傷人，最終從頂樓墜樓身亡。事件引發全台關注，現場民眾驚慌逃生，多名餐廳業者及店員迅速協助疏散與躲藏，警方隨後趕抵現場指揮清空搜查。

昨晚台北車站與中山商圈一帶發生連環攻擊事件，張文先在台北車站丟擲煙霧彈，隨後持刀衝進誠品南西店內隨機傷人，事件最終以張文從建築物頂樓墜樓身亡告終，共導致 4 死 5 傷。事發後，許多現場民眾透過社群平台報平安，並描述逃生過程中獲得他人協助的驚險經歷。

廣告 廣告

據《ETtoday》報導，一名當時與兒子在誠品南西店五樓的母親表示，聽到尖叫與「砍人」喊聲後，立即帶兒子狂奔下樓，幸而在二樓遇餐廳業者開門讓兩人進入躲避，店員更以身體抵住大門，才得以躲過一劫。另一名在三樓的網友指出，附近餐廳店員反應迅速，主動收留多組散客入店避難，並手持掃把守在門口，約十分鐘內警方即抵達現場展開疏散與搜查。

北捷台北車站與中山站附近19日發生隨機傷人事件。圖為警方於案發現場進行調查。圖：中央社記者張皓安攝

此外，有女網友提到，昨日傍晚她原欲前往中山站辦事，一出捷運站即看見煙霧、聞到異味，警覺情況不對而退回站內報警。她呼籲民眾若發現異常應立即報警並遠離現場，切勿圍觀逗留，以免陷入危險。

整起事件從發生至凶嫌墜樓歷時短暫，卻在商圈與交通樞紐造成嚴重傷亡與恐慌，警方於接獲通報後迅速控制現場，並進行後續調查與民眾疏散工作。目前案件詳情仍待警方進一步釐清，相關傷者已送醫救治，社會各界對事件表示高度關注與哀悼。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

北捷恐攻星巴克店員「神反應」火速降下救命鐵門 網讚：救了所有人

誠品員工爆墜樓處原堆滿紙箱遭清空 兇嫌張文疑非畏罪自殺？