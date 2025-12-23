張文失業無收入母親2年金援37萬 犯案後墜樓戶頭僅剩39元 13

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

27歲的嫌犯張文，上週五在北捷丟擲煙霧彈、接著又到中山站南西商圈隨機殺人，造成4死11傷。警方持續追查發現，張文名下僅有一個固定的郵局帳戶，但他自2023年8月從保全公司離職後就失業，也沒其他收入，母親自同年底至今年10月間，每3個月會匯款3萬至6萬元不等給張文當生活費，總金額約37萬元，直到張文犯案墜樓身亡當天，張文的郵局餘額僅剩39元。

警方另一方面追查張文犯案裝備、工具及刀械來源，均由網路購物而來，警方清查後共計有13把各式刀械，其中有3把長刀，價格分別為2300元至2700元、另外10把短刀，價格皆在600餘元，這些刀械張文全透過超商等管道取貨。

此外，警方擴大調閱張文犯案前的行動軌跡發現，張文單獨行動，案發前的12月18日傍晚18時47分，他先前往誠品南西店5樓，確認至5A夾層及頂樓的樓梯位置後，再至4樓服務台向客服人員表示，他以要拍攝對面文創園區聖誕樹為由，詢問客服人員是否能登上頂樓，但客服人員以該區域未對外開放婉拒。

為儘快釐清張文的犯案動機，警方也呼籲民眾，若知道張嫌犯罪工具、交往情形、薪資財務與酬庸等相關資訊，請撥打北市警局檢舉專線「02-23817263」或「110」。

