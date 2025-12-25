張文失業靠母金援！「不只買武器」2大花費曝光 常購買1洩慾玩具

張文平時的花費主要為儲值遊戲，以及購買情趣用品。圖／翻攝畫面

19日北捷發生隨機殺人案，兇嫌張文疑似將鄭捷當成偶像，重複研究他的作案過程，透過網路購買作案兇器。警方調查發現，張文平時最大的花費就是儲值線上遊戲，以及購買充氣娃娃等情趣用品。而張文的收入除了曾擔任社區保全的存款外，都靠母親接濟。

張文北捷隨機殺人 平時金流曝光

據《CTWANT》報導，警方調查張文的金流發現，他在2024年3月開始大量密集在網路平台購買刀械、煙霧彈的生存遊戲裝備。但張文除了先前在社區擔任保全的存款之外，都靠母親不定時不定額的匯款資助，張母在2023年初單筆匯給張文45萬元。張文失業後的2023年底至2025年間，張母除了每季都匯給張文3萬元以外，在這段時間內共計匯出過82萬元。

廣告 廣告

張文平時的花費是在知名遊戲平台「Steam」上儲值，一次單筆儲值就高達1.7萬多元；此外，張文會瀏覽色情網站，購入充氣娃娃等情趣用品，這兩項花費成為他平時最大筆的支出。不過，張文的日常生活吃食相當簡單都以超商為主，外出也都是同一件外套、同一套衣物。19日張文犯案身亡後，帳戶只剩下39元，做案前的「最後一餐」，也是在超商購買一瓶25元的豆漿。

把自己邊緣化？張文通聯紀錄只有房東

警方調查發現，張文名下有2支門號，其中一支手機於去年10月底停話；另一隻遠傳門號基本上都是用來上網、連結平板，通聯記錄幾乎都是客服廣告，去年因為積欠電信費遭到停話，由母親代繳復話後，也沒有任何通聯記錄。此外，張文平時多半使用租屋處的wifi上網，從今年開始張文唯一有聯絡的人，就是公園路租屋處的房東，他每個月拍下房租匯款紀錄，透過通訊軟體傳給房東，基本上沒有人際關係。

另外，分析張文的電磁資料發現，他平時透過網路平台反覆搜尋有關鄭捷案的資料，他逐步拆解過程，還在Google Map策畫攻擊地點，以擬定自己的作案計畫。知情人士透露，同樣27歲的人都會找朋友聚餐聊天，就算是較為內向的人，也會瀏覽社群、打線上遊戲，但從張文留下的紀錄來看，基本上沒有社交活動，已經不能用獨來獨往來形容他，「他把自己邊緣化，將日常轉變成精準的時間去執行，可以說這樣的孤狼訓練，最終讓他成為冷血又瘋狂的隨機殺人魔」。

張文曾當社區保全 竟成住戶眼中麻煩人物

有知情人士指出，張文非常捍衛且在意自己的權利，卻也因為如此在當兵時跟長官、同袍發生過衝突。後來張文因酒駕遭到軍方汰除後，他在2022年至2023年間擔任社區大樓保全，每個月收入為3.8萬至3.9萬元。

張文在擔任保全的期間，卻被住戶視為「麻煩人物」。有人透露，張文在某次交班過程中，發現前一班的同事收到住戶所贈的水果，看到同事不想分享，就立刻質問同事為何要一人獨吞？並執意認為住戶的水果是「分給大家」的，最後雙方爭執不休報警處理。

此外，張文也常因小事跟住戶、同事發生爭執，最後在住戶的投訴下，張文於2023年間辭去保全職務，從此就再無正職工作。不過警方調查張文金流發現，他失業期間也有單筆不超過2萬元的存入紀錄，推測應該是有透過兼職、打工的方式賺取收入。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



回到原文

更多鏡報報導

喜獲6千元獎金！網見「優良職業汽車駕駛人」資格：深感佩服

為隔天考試挑燈夜戰！女大生設6個鬧鐘仍睡過頭 研究所泡湯

偽單身上交友軟體騙色！雷達站副站長還外洩機密、集體酗酒 國防部震怒祭處分