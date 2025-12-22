張文失業「砸錢買大量裝備」警鎖定這金流！僅有「2聯絡人」曝光

社會中心／巫旻璇報導

27歲張文於19日展開一連串暴力行動，先後在台北車站M7出口、捷運中山站及誠品南西商圈犯案，期間投擲汽油彈、煙霧彈並持長刀隨機攻擊民眾，導致3名無辜人士身亡、11人受傷。犯案後，張文一路衝上誠品南西頂樓，隨後墜樓身亡，整起事件震撼全台。檢警進一步調查發現，張男早在案發前一年半便開始周密籌畫，除多次透過網路購買戰術裝備及燃燒彈製作材料外，其生活圈亦高度封閉，幾乎未在各大社群平台留下互動紀錄，就連LINE的聯絡名單中，也僅有房東與房仲兩名對象。

張文今年1月又在拍賣平台，花費約4萬8千元向生存遊戲業者購入24顆仿照美軍M18外型的煙霧彈。（圖／翻攝畫面）













據《三立新聞網》報導，警方後續前往張文住處進行搜索時，在其雲端資料中發現一份內容相當完整的行動規畫文件，不僅清楚列出犯案手法與目標地點，連當天的休息與進食時程都事先安排妥當，顯示其犯案決心明確。警方掌握，張文長達約半年的籌備期間，生活作息刻意低調，並具備一定程度的反偵察意識，平時幾乎不使用手機，無論日常消費或犯案期間投宿旅館皆以現金支付，帳戶金流僅有來自母親的少額匯款。

警方經全面追查張文所使用的平板電腦與相關數位軌跡後，警方發現他對生存遊戲與軍事戰術裝備涉獵甚深，自2024年4月起，便頻繁透過蝦皮拍賣購買相關物資，清單中包括戰術手套、半臉式防毒面具、抗彈臂盾，以及可用於製作燃燒彈的工業酒精等物品，顯示其犯意早已逐步形成。

進一步調查指出，張文今年1月又在拍賣平台，花費約4萬8千元向生存遊戲業者購入24顆仿照美軍M18外型的煙霧彈，單顆價格約2千元。鑑識結果確認，該批煙霧彈僅屬生存遊戲用道具，無論煙霧量、施放強度或持續時間皆與軍用品有明顯差距，但其大量囤積行為，仍被警方認為具有刻意製造混亂的意圖。

針對張文的犯案心態，警方同步分析其人際關係網絡，發現其生活長期處於高度孤立狀態。張文雖有註冊臉書帳號，卻未發表任何貼文，也沒有好友互動，亦未使用Instagram、Threads等主流社群平台；就連通訊軟體LINE，好友名單中也僅有房東與房仲兩人。專案小組目前仍持續釐清其實際犯案動機、資金來源，以及是否涉及他人協助，以完整還原案件全貌。另外《東森新聞網》指出，警方後續也將針對冷錢包與虛擬貨幣流向展開調查，以釐清是否存在他人暗中提供資金協助。









《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：張文失業砸錢「買大量裝備」警鎖定這金流！LINE僅有「2聯絡人」曝光

