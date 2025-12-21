張文失業1年多「租房、裝備錢從哪來」 高大成：查明金流才有真相

張文(左)縝密計畫無差別殺人，高大成(右)認為應該查背後金流。資料照片



27歲的桃園人張文縝密規劃1年多，上周五19日先放火燒掉北市中正區租屋處，隨後前往北車及中山施放煙霧彈及隨機砍人，造成3死多人受傷，最終逃至誠品南西頂樓墜樓身亡。對此，知名法醫高大成今天（12／21）受訪質疑，張文1、2年沒工作，但有錢買煙霧彈、各種裝備，還在中正區租房，因此追查背後的金流，應該可以查出事情真相。

針對是否畏罪自殺，或是企圖脫逃而摔死？高大成指出，張文事前應該有先到誠品勘查過地形，發現該處放滿紙箱，他跳下前，先脫掉全身的防彈背心等裝備，研判此舉是要減輕全身重量，張文認為跳在紙箱上不會死，還有機會逃脫，因此，企圖逃脫的成分佔8成，2成才是畏罪自殺。

高大成也分析，跳樓或不慎摔死的意圖，通常驗屍時就能判別。若是跳樓，若以該處6樓高判斷，會距離大樓約2至2.5公尺，但若是滑落或不慎摔落墜樓，最後墜地的距離會離大樓較近。另外，一般死意已決者，會是頭下腳上，若是要脫逃，一般是腳先著地，腳骨通常也會斷裂，從死者傷勢可釐清。

最後，高大成質疑表示，張文失業，卻能在外租屋一年生活，還能購買全身裝備、高檔刀具、煙霧彈，錢從哪裡來？報導指張文沒有手機與他人聯繫，高大成認為應該不是沒有，而是有兩支手機，其中1支犯案前已被丟棄。

高大成也認為張文的金流，可能是本案最重要關鍵，他表示如果像鄭捷殺人是出於個人原因，那就單純，但若有人長期給予金援，那可能顯示張文背後可能還有一個集團，原因就不單純，未來可能再發生類似案件，相關單位務必查明金流。

