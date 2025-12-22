張文失業1年有金援！母親每季匯款金額曝光 警方續查「冷錢包、虛擬幣」挖金流

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

27歲的妨害兵役通緝犯張文19日先後在捷運台北車站和中山商圈丟擲多顆煙霧彈，並持長刀隨機砍殺民眾，釀成4人死亡、11人受傷。案發後，張文的身世背景陸續起底，警方查出，張文已2年無就醫紀錄外，自被空軍汰除後，曾擔任保全工作1年，此後便無申報任何薪資紀錄。據悉，其母雖稱將近2年和張文毫無聯繫，卻仍會固定每季匯款，金額也隨之曝光。

27歲的妨害兵役通緝犯張文19日先後在捷運台北車站和中山商圈丟擲多顆煙霧彈，並持長刀隨機砍殺民眾，釀成4人死亡、11人受傷。（圖／網友＠asd891031授權）

回顧此案，張文於19日先後在台北車站和中山捷運站發起隨機攻擊，先是在板南線多處扔擲多顆煙霧彈，1名57歲余姓男子上前制止後，遭到張文刺殺；隨後又逃竄至中山站丟擲煙霧彈，並進入誠品南西店內隨機砍人，釀成4人死亡、11人受傷，最終在警方包圍下，從大樓5樓頂樓墜落身亡。

經警方後續追查，發現張文因故意酒駕被空軍汰除後，曾在2023年6月至2024年6月間在大型保全公司擔任保全，每月薪資3萬9000元，加上加班等津貼，薪資約4萬左右，不過張文僅任職1年後便離職，之後便再無薪資紀錄。

據《TVBS新聞網》報導，警方初步調查，張文父母雖稱已有2年未和張文聯繫，其母親仍會固定每季「小額匯款」給他，金額約3萬元，目前警方尚未發現有其他人資助；不過，由於張文租房房租1個月便需1萬7千元，收入應不足以承擔開支，據《東森新聞網》報導，警方將進一步追查冷錢包、虛擬貨幣，追查張文背後是否有人支援。

