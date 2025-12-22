張文失業1年有錢買軍火? 金流曝母每季匯款3萬

社會中心／綜合報導

持續關心北車中山隨機殺人案，警局針對張文的金流著手調查，發現他過去擔任保全有9萬多元的積蓄，他把其中的6萬多元拿去購買軍火用品，但張文失業一年多，光靠剩下的錢根本難以過活，追查後才發現是張文的媽媽，固定在每一季都會從郵局匯款，金援張文的生活開銷。

兇嫌張文犯案前來到中山區超商，掏出千元大鈔，卻只買了一杯25塊錢的豆漿填飽肚子，而這也成了他的最後一餐。結完帳後，張文坐在超商用餐區，停留約10分鐘，他雙手托下巴，若有所思的望著窗外，還時不時看手錶確認時間，似乎已經在醞釀他的殺人計畫。臺北市警察局長李西河：「釐清他的活動軌跡，發現他從下午3點48分，在中山區的幾次縱火案。」

張文失業１年有錢買火藥？ 慈母心疼兒每季匯錢金援

張文失業１年有錢買火藥？ 慈母心疼兒每季匯錢金援（圖／民視新聞）果然，就在離開超商後，張文展開他的恐怖計畫，不過警方也懷疑，失業一年多的張文，怎麼有錢買武器，是誰在背後給提供金援。警方針對金流著手調查據了解，張文在民國112年到113年，擔任保全，存下9萬元積蓄，把其中6萬多元，拿去購買做案裝備，甚至還在台北市租下每個月1萬7000元的房子，租房時間長達近一年，經濟拮据，連吃飯都有問題，沒想到張文竟然還能在犯案前，分別在12月10號、12號到北車的牛排館，吃單價680元的菲力牛排。

張文失業１年有錢買火藥？ 慈母心疼兒每季匯錢金援

張文失業１年有錢買火藥？ 慈母心疼兒每季匯錢金援（圖／民視新聞）臺北市刑大大隊長盧俊宏：「都很關切金流的狀況，那目前我們還在積極的調閱中。」案發後第三天，警方開始追金流，發現張文在作案前一天，戶頭只剩39元，過去主要的經濟來源，是張文母親每一季固定從郵局匯入的3萬元接濟款，後續警方還要擴大清查張文的銀行帳戶，要從金流中，拼湊張文犯案前的生活軌跡。

