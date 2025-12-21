張文失業1年、2年無就醫紀錄「資金來源成謎」 母偶爾小額匯款

張文於19日傍晚犯下隨機殺人案，導致4死11傷悲劇。（圖／翻攝畫面）

27歲男子張文19日發動恐怖攻擊，在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店使用汽油彈、煙霧彈並持長刀連續作案後，從誠品生活南西店頂樓墜落不治，造成4人死亡（含張文）、11人受傷。事後張文身世背景也陸續被起底，發現他已2年無就醫紀錄，在從保全工作離職後超過1年沒有薪資申報紀錄，警方還查出其母親偶爾會「小額匯款」資助他。

警方追查發現，張文過去曾是空軍志願役士兵，但在2022年間涉嫌自導自演酒駕事件，隨後遭國軍汰除。在離營後，張文仍具備教育召集義務，而檢方指出，張文遷移戶籍後未依法申報，導致2024年11月25日送達的教育召集令未能通知到案，故涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，桃園地檢署遂於2025年7月11日對張文發布通緝。

廣告 廣告

根據同梯弟兄說法，張文入伍後不久，就發現軍中生活與他預期不符，不到1年就想退伍，而張文當年在松指部服役，擔任無線電中隊譯電兵，專長是步槍兵，半年來負責無線電架設工作。

同梯也說，張文在軍中人緣不太好，甚至是頭痛人物，到了隊上半年就不斷鬧事、上退伍報告，疑似刻意趁著2022年2月份休假期間酒駕外出，被長官要求手寫悔過書，最後在3月份時被軍方汰除。

據《自由時報》報導，北市警方專案人員調閱資料後發現，張文從2023年12月至2025年12月間，整整2年都沒有就醫紀錄，連一般感冒或精神相關門診都未出現；張文曾在某家大型保全公司當保全，自2023年6月至2024年6月有過薪資申報紀錄，每月薪資3萬9000元，加上加班等津貼約有逾4萬元，但張文僅任職1年就申請離職，之後再無薪資紀錄。

警方初步調查得知，張文母親在他失業期間，有不定時小額匯款紀錄，目前未發現是否有其他外人資助，也未查到張文是否另有存款，警方仍在協調相關金融單位，釐清其犯案前經濟情形其資金來源。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

原始連結

看更多 CTWANT 文章

張文原始計畫更恐怖！ 57歲余男挺身制止「擋下更大屠殺」

恐攻釀4死11傷！張文從小就孤僻 「幾乎沒朋友」家人也覺得他很怪

PO文稱「張文我兄弟」將攻高雄車站 男大生被逮5萬交保