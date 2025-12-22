張文奪命凶刀首曝光！《浴血任務》藍波刀仿品 屋內床上滿是汽油彈材料

張文恐怖攻擊案作案用凶刀曝光，類似電影《浴血任務》同款。翻攝畫面

台北捷運台北車站及中山站連環攻擊案持續偵辦，警方今首度曝光凶嫌張文行凶所使用的奪命凶刀，以及他在中山站附近投宿旅館內遺留的相關物品，完整拼湊出其犯案前的準備過程。

警方搜索旅館除了平板及作案用的衣物外，桌上還有酒精、腳帶等製作汽油彈的材料。翻攝畫面

警方指出，專案小組進入張文投宿的旅館蒐證時，發現床上留有眼鏡、外套、平板電腦等私人物品，桌面則擺放酒精、高壓噴霧罐、膠帶等物，均被認定為製作自製汽油彈的重要材料；房內同時查獲戰術背心，其上仍掛有兩把短刀及一組點火器，顯示張文在旅館內即已完成犯案裝備整備。

張文墜樓前脫下的戰術背心還有2把短刀跟點火器。翻攝畫面

此外，警方同步公布張文行凶所使用的長刀，外型屬於俗稱「藍波刀」的一種，與電影《浴血任務》中主角席維斯史特龍使用的刀款極為相似。經向刀具經銷商查證，正版電影復刻款官方售價約新台幣4,950元，且已停產超過4年，近年並無銷售紀錄，研判張文持有的刀械極可能為透過網購平台購入的復刻或仿冒品。

張文遺留23顆汽油彈在旅館、就跑到南西商圈外持刀砍人。翻攝畫面

警方說明，張文所使用的刀械鋒利度極高，相關長短刀均已送交鑑驗，比對刀型、材質及來源，以釐清是否涉及違法流通管道；至於旅館內查扣的物品，也將一併納入證據分析，進一步還原其犯案動機與完整行動軌跡。

警方強調，全案仍在深入調查中，後續將持續釐清刀械來源、購買管道及是否有其他未曝光的犯案準備行為，相關結果將適時對外說明。

