張文奪3命墜樓亡！《角頭》被點名「敗壞風氣」 黃尚禾不忍發聲了

記者宋亭誼／台北報導

台北市19日發生無差別攻擊事件，27歲嫌犯張文在台北車站、中山商圈投擲煙霧彈並隨機砍人，最後墜樓身亡，整起事件共造成4死11傷，讓全台民眾人心惶惶。有網友將矛頭指向《角頭》系列電影，批評作品內容敗壞社會風氣，對此，《角頭》系列男星黃尚禾也不忍發聲了。

黃尚禾為《角頭》抱不平。（圖／記者鄭孟晃攝影）

黃尚禾在《角頭》系列飾演北館「五虎將」成員阿超，對於外界將矛頭指向《角頭》，黃尚禾認為，不應該把創作與真實案件放在一起比較，更重要的應該是釐清事件發生的原因，以及未來若遇到類似情況應該如何應對，「我很高興看到很多人在網路上分享第一時間一定要跑，不要逞英雄」，最後，黃尚禾也提到，如果真的需要主動發動攻擊，第一時間一定要想辦法攻擊對方的手，「讓他變得跟你一樣沒有攻擊能力，你會變得安全很多。」

謝瓊煖認為外界應該少評論，多將焦點回歸於如何保護自我。（圖／記者鄭孟晃攝影）

另一方面，謝瓊煖在《我們與惡的距離》飾演殺人兇手的母親，劇中一句「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花20年去養一個殺人犯。」道盡加害者家屬的心酸與無奈。謝瓊煖今受訪被問到對於這次無差別攻擊事件看法，她認為每件事都是獨立事件，她也不會將自己演過的角色投射到現實生活。

謝瓊煖提醒，社會大眾關注事件的同時，不應該過度放大造成恐慌，「了解這個事件是可以的，但在社群媒體上面不要過度分享意見，因為我們都不是當事人。」與其評論事件本身，謝瓊煖認為不如把重點放在如何自我保護，她甚至建議民眾可以學習急救相關課程，才能在意外發生當下有足夠的應對能力。

