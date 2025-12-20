張文奪3命後墜樓亡 清晰正面照曝...學校回應了

網友在北車星巴克拍下張文蹤影。（圖／翻攝自當事人臉書）





27歲男子張文昨（19）日在北車、中山站投擲煙霧彈，並持刀砍人釀成3人死亡、11人受傷，最終墜樓身亡。有疑似張文的同學PO出清晰正面照，引發網友正反討論。

有網友昨晚在網路發文表示，「事發到現在已經5～6小時了，沒看到任何張文的同學、同事、親友、鄰居等的人出來發文」，底下疑似張文同學留言「新聞沒照片也沒説他讀哪，同學哪敢認？有在車站看到他的能解惑是不是他嗎？好奇到睡不著了，這個我同學，張文、27歲、永平工商（楊梅）、體形差不多」，意外曝光張文的正面照。

廣告 廣告

《EBC東森新聞》實際詢問永平工商校方，證實張文是在民國102入學，並於民國105年畢業。

回顧整起案件時間軸，張文昨天下午3點多先騎乘機車在中山區縱火3次，造成汽、機車損毀，後改騎YouBike返回台北車站附近的租屋處縱火，接著攜帶煙霧彈以步行方式前往台北車站M7、M8出口附近投擲，並持刀傷及57歲余男，經搶救宣告不治。而警方調查，張文犯案時沿路變裝5次，也在張文所住宿的旅館中查扣平板、汽油彈，發現他作案前曾瀏覽相關網站，而他留下的筆記本也成為破案關鍵。

在 Threads 查看

更多東森新聞報導

快訊／張文砍人釀4死！警住處搜出13把刀 還網購汽油桶

隨機攻擊釀4死！張文父母現身殯儀館 全程不發一語

張文其實不想死？誠品員工推測：想跳紙箱但已清掉

