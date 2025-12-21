張文奪3命後墜樓亡「父母需幫忙賠嗎？」 律師揭殘酷現實

北捷和中山商圈隨機攻擊事件，犯嫌殺害3人並造成多人受傷，自己則墜樓身亡，後續賠償問題引發討論。（翻攝畫面）

犯嫌張文上週五在捷運台北車站和中山商圈隨機殺人，奪走3條無辜民眾性命，以及多人受傷，自己犯案墜樓身亡，後續賠償問題該怎麼做？有人發問家人需要「變賣家產」賠償受害者。對此，律師顏紘頤昨（20日）分析指出，張嫌家人如果沒有特殊事由應該會拋棄繼承，因此，被害人恐怕只能拿到180萬元的犯罪被害補償金，這是無奈也是現實。

嫌犯身亡家屬需不需要賠償被害人？

北捷隨機殺人案發生之後，由於犯嫌張文已墜樓身亡，加害人對死者和傷者的賠償，在社群平台引發討論，有人詢問張文的父母是否需要變賣家產賠償；也有人認為罪不及家人。

律師顏紘頤透過臉書粉專提出看法表示，罪不及家人的答案並不正確。他以法律層面分析指出，繼承法制採概括繼承有限責任的限定繼承，張文繼承人需繼承他造成的全部損害賠償責任，不過還是可主張限定繼承或拋棄繼承來減輕或免除責任。

顏紘頤進一步提到，張文看起來沒有積極遺產可以賠償被害人，所以他的繼承人如果是父母，雖然父母依法要繼承他的賠償責任，但除非父母沒有拋棄繼承又有無法主張限定繼承的事由，不然不會走到變賣家產賠償的地步。

被害人該怎麼因應自保？

「很無奈也很現實。」顏紘頤說，被害人除了各項撫卹之外，可能只會拿到犯罪被害補償金180萬元的補償。他舉例，之前三峽重大死亡車禍的被害人也是相似情形，因應之道只能以投保意外險等各項保險來保障自己及家人。

根據警方調查，張文已經2年沒有回家，與父母沒有聯絡，也和住在高雄的哥哥失聯長達5年；另外，張文去年離職不做保全之後，失業長達一年多，外界不得而知其經濟情況。

