張文奪3命生前嗜好並不特殊 愛看日本動漫打電動…靠「飛機杯」滿足性需求

專案小組嘗試拼湊張文生前樣貌，但相對他犯下的罪行，張文的日常生活顯得平凡。

27歲張文犯下北市連續攻擊案，釀4死11傷慘案，犯案動機至今成謎。專案小組從金流還原張文的生活，發現他的日常並不特殊，喜愛看A片、時下流行的日本「轉生」類型動漫，購買飛機杯解決生理需求；不過他雖無固定收入，卻曾在遊戲平台「Steam」單筆儲值1萬7千元。

警方調查指出，張文的生活開銷主要仰賴母親資助。近2年內，其母親陸續匯款82萬元，原意是補貼無業兒子的生活費，但這筆錢卻被張文拿去購買刀具、煙霧彈等犯案裝備。

不過，透過金流與消費紀錄交叉比對，專案小組勾勒出張文封閉的日常樣貌。除了固定房租支出外，他長時間足不出戶，頻繁在遊戲平台「Steam」儲值購買遊戲，並接觸動漫與角色扮演類型作品，其中包括以「轉生」為主題的動畫《無職轉生》，描繪對現實失去希望的主角，死亡後保留記憶轉生至異世界重啟人生的故事；此外，他也曾遊玩角色扮演手機遊戲《地平線行者》。

警方同時發現，張文高度依賴網路生活，除了遊戲與動漫，時常瀏覽AV網站，並透過網購方式購買飛機杯、潤滑液等情趣用品，與一般人沒有太大不同。

值得注意的是，警方在清查其網路搜尋紀錄時，發現張文多次搜尋鄭捷隨機攻擊案相關內容，目前警方主要透過張文遺留的平板電腦，試圖拼湊其生活狀態與心理變化；至於存有更多個人紀錄的電競筆電，因遭張文縱火焚毀，雖硬碟尚未損壞，卻啟用BitLocker加密，專案小組正透過原廠協助與技術破解，盼能還原更多關鍵資料，釐清他最終走向暴力行為的真正原因。



