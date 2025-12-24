張文奪3命「專挑男性」下手 精神科名醫推測原因

記者游濤、何孟哲／台北報導

張文這回隨機攻擊，釀成3名無辜男性死亡，也讓不少網友質疑，是不是特別鎖定男性出手？精神科醫師沈政男分析，張文恐怕是相較之下不忍傷害女性；也有網友推測可能是張文父親相對嚴厲，後來軍旅生涯也不如意，才導致張文對於男性產生報復心理。

張文在北車與中山站隨機殺人，共造成3名無辜男性死亡，不少網友質疑，是不是特別鎖定男性出手？

張文大刀一揮，瞬間奪走蕭姓騎士性命，這波策畫已久的隨機攻擊一共奪走3條人命，除了犯案動機備受爭議，張文選定的下手對象也引發聯想。

網友發文指出，張文感覺只針對男性，看了看死傷名單，貌似也以男性為主，也有網友附和認為影片中張文有避開老人和女性，也有人推測或許張文認為女性是弱者、攻擊女性無法帶來成就感，也可能與軍中經歷有關。

網友認為張文有避開老人和女性，推測或許張文認為女性是弱者、攻擊女性無法帶來成就感。

醫師沈政男也指出，張文這回主要攻擊男性，或許是相對不忍傷害女性，畢竟先前也有現場目擊者指出，當時張文就在自己背後，但卻要手扶梯的人潮趕快離開，不知道為何沒有對自己出手。

臨床心理師張銘倫：「排擠或霸凌容易內心累積強烈的羞辱感、性別創傷，沒有經過適當的疏導的話，很有可能會衍生出他這樣子比較具有毀滅性的、攻擊暴力的行為。」

外傳張文父親管教嚴厲，而張文本身也追不上哥哥成績，心裡有了芥蒂，再加上軍旅生涯，短短兩個月就被汰除，在滿是男性的環境面臨種種不如意，是否造就張文心裡對於特定性別的恨意？隨著他墜樓身亡，恐怕永遠成謎。

