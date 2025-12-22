張文孤狼式犯案掀恐怖模仿效應 高檢署設恐攻應變小組下重手嚴堵

為防範模仿效應，高檢署今指示相關案件應由「防範恐怖攻擊應變小組」檢察官指揮偵辦。資料照片

27歲通緝犯張文19日接連在北捷台北車站、中山商圈投擲煙霧彈、持刀隨機砍殺民眾，最後墜樓身亡，釀成4死11傷慘劇，「孤狼式」恐攻行為引起社會高度恐慌，為防範「模仿效應」，台灣高等檢察署檢察長張斗輝今（22日）指示，全國涉及網路、大眾運輸系統或公眾場所恐嚇及危害公眾案件，應統一由「防範恐怖攻擊應變小組」檢察官指揮偵辦。

張文案發生後，網路上陸續出現多則恐嚇、暴力威脅，或揚言對公眾進行「無差別攻擊」的貼文或留言，引起民眾不安，刑事局統計至昨（21日）中午為止，已查20則貼文並逮捕3名網友送辦。

廣告 廣告

為了防範該案後續引發模仿效應，確保應變作為統一、迅速且有效，高檢署檢察長張斗輝今指示全國各地檢署，對於相關案件，應統一由「防範恐怖攻擊應變小組」檢察官指揮偵辦，並於案件發生時即時啟動應變與強制作為，以遏止恐嚇、模仿或散布恐懼情形的擴散。

同時，為了確保檢警合作與資訊暢通，各地檢署應指定專責窗口與司法警察機關保持即時聯繫，確保偵查指揮、應變處理與輿情穩定等順暢進行，司法警察機關如接獲相關報案或偵辦線索也需與各地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」窗口保持密切聯繫及報請檢察官指揮偵辦。

高檢署重申，對於任何以恐嚇、暴力或散布虛假資訊危害公共安全之行為，檢察機關將秉持「依法從嚴、從速」原則偵辦，並持續與警、調等司法警察機關密切合作，確保社會秩序與民眾安全不受威脅。



回到原文

更多鏡報報導

57歲男慎勇抵抗張文反遭刺身亡 15年好友悲喊「值得入忠烈祠」

獨家／新北市府停車場變摩鐵！公務員不倫10年 「天天午休車震」次數多到數不清

時機敏感別亂開玩笑！亂蹭北捷隨機傷人案 刑事局查20則網路貼文逮3人