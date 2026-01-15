張文孤狼犯案金流全曝光 曾跟同學說「要幹一票大的」

張文2025年12月19日在台北捷運及南西商圈犯下隨機殺人案造成4死11傷震驚全台，北檢今（15）日下午2時公布調查報告，完整揭露張文犯案動機與死亡原因，警方也查出其金流並查訪周邊親友，確認為孤狼犯案無其他共犯。

檢警調查並查訪張文犯的人際關係網絡，查訪其家人、國、高職、大學同學、志願役班長、保全公司同事等共多達140人證詞，整理出張文與家人疏離，個性個性壓抑、人際關係貧乏，具反社會傾向，另檢視其Line、Facebook、Discord社群帳號，顯示參與程度有限，2021年6月間離職後幾乎與家人斷聯。

經調查張文大學同學向警方表示，有印象張文曾說過要殺人之類的話等語，還提到「想在死之前幹一票大的」；另傳聞張文曾於求學、軍旅生活遭霸凌，其同學與同事均稱未見聞他在大學或服役期間有遭霸凌情形，且張文手機的相關通對話紀錄也未曾論及任何遭霸凌內容，檢視所有相關資料亦查無相關事證足認有遭霸凌情事。

專案小組也查出張文所有金流，發現他於2023年8月28日將所有積蓄62萬多元全數提領出來，還有母親自2023年8月29日至2025年10月2日共資助33萬多元，加上全民普發1萬元共計96萬7438，除此之外並無其他任何人與單位或境外勢力資助，也沒有虛擬帳戶或冷錢包。

所有金錢都用來支付2年多來的生活所需與網購犯案工具，其中房租自2023年8月29日至2025年12月共支出 30 萬、押金3萬多元，其他包括軍用仿真煙霧彈花4萬8200元，另還購買刀具、電動磨刀機、製作汽油彈玻璃瓶、白蠟、防毒面具、戰術手套、戰術背心、防風打火機等物，所有工具均透露天拍賣及蝦皮購物購得，其餘37萬多為這段期間844天個人生活支出，檢警換算平均每日約花費445.9 元，認定張文手頭資金足以支應犯案，應無需他人資助，也未見有組織共犯挹注情形。

