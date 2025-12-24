張文孤狼犯案！曝愛異世界動漫《無職轉生》 專家：可能情感寄託

張文平時獨來獨往，喜愛看動漫和玩手遊，特別鍾愛《無職轉生》這部描述主角轉生到魔法世界冒險的作品。檢警在調查他的平板時，發現他常玩的手遊是《地平線行者》，同樣以異世界為背景。專家分析，雖然他喜愛的動漫和手遊並無明顯暴力內容，但這些作品可能與他的孤寂性格和生活環境產生共鳴。張文在鬧區犯案後墜樓身亡，檢警只能從他的興趣愛好中尋找線索，了解這位「孤狼式犯案」者的心理狀態。

張文個性孤寂，興趣是手遊和動漫，專家分析可能和情感投射有關。 (圖／TVBS)

張文被形容為「孤狼式犯案」，平時個性獨來獨往，與人往來不多，引起各界對他背景的好奇。調查顯示，他的主要興趣是觀看動漫，尤其喜愛《無職轉生》這部作品。這部日本漫畫自2012年11月開始連載，內容描述主角對生活失去希望，沒有人生目標也沒有工作，轉生到魔法世界後經歷各種冒險，決心用新生命認真生活。

其他動漫迷表示，相較於同類型的動漫小說，《無職轉生》的內容相對溫和，不太有暴力情節。除了看動漫外，張文也熱衷於手機遊戲。檢警追查他的平板，發現他平時愛玩一款名為《地平線行者》的回合制角色扮演手遊，該遊戲同樣以異世界為主要背景，故事情節獨特。

親子教育專家吳娟瑜分析，類似個案在孤單寂寞無助時，可能會投射自己的情緒到類似情境的作品中。當他看到相關漫畫時，產生共感，感受到被理解，獲得「我並不孤單」的自我安慰。

其他專家也指出，張文個性孤寂且與家人疏離，手遊和動漫可能是他抒發情緒的管道。然而，要了解是什麼真正影響他在鬧區犯案，需要考量各種身心靈因素，以及他的成長環境和背景。由於張文犯案後墜樓身亡，檢警只能從他的興趣愛好中抽絲剝繭，試圖理解這位孤狼犯罪者的內心世界。

