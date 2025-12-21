張文孤狼「模仿犯」！曾檢討鄭捷行動 還稱「這點」自尋死路

警方指出，張文是生存遊戲玩家，自學製造汽油彈，還曾大量研究鄭捷的作案方式，最後選中開放空間犯案。讀者提供



兇嫌張文週五（12/19）在北捷至捷運中山站周邊犯下連續攻擊案，台北市警專案小組持續追查犯案動機和作案凶器來源，追出兇嫌張文存在雲端上的「作案計劃書」，發現張文生前是生存遊戲玩家，自十月上旬就開始策畫犯案，並自學製造汽油彈，還從網路電商買來「仿軍用級金屬煙霧手榴彈（M18 SMOKE GRENADE），簡稱為「SG仿真版煙霧彈」，以及面罩等各項配備。

警方還進一步發現，張男犯案前曾大量瀏覽和鄭捷隨機殺人案相關的資訊，詳細研讀鄭捷的犯案手法，不過並未完全模仿。警方分析指出，張文應是認為鄭捷在捷運封閉式車廂內行兇，幾乎無法逃逸，等同自尋死路，因此刻意選在台北車站外、捷運站入口等開放空間犯案，以利製造混亂後脫身。目前警方尚未掌握張文犯案的明確動機，初步研判他應是模仿犯（copy cat），意圖藉由效法鄭捷手法製造社會恐慌、引發外界關注。

警方表示，張文的筆記型電腦已在租屋處焚毀，硬碟資料復原仍須時間，因此先從存在雲端的內容著手，並將雲端的「作案計劃書」和實際作案內容進行比對，發現超過9成行動和計劃書規劃的行動軌跡與時序高度吻合。不過警方研判兇嫌進入南京西路的誠品大樓後，疑似逃脫計畫出現漏洞，遇到事前未預料的變化，或是察覺警方已自大樓下方展開圍捕，導致逃生路線遭切斷，最終墜樓身亡。

警方進一步比較指出，張文和鄭捷在動機、犯案地點選擇及「孤狼型」特質上高度相似，兩人皆被周遭親友形容個性孤僻、和家庭關係疏離。鄭捷犯案前遭大學退學、沉迷電玩，張文則被軍方勒退，轉任保全後亦適應不良，兩人皆缺乏穩定的人際支持網絡。警方認為，兩起案件存在一個重要的共通點，即長期累積的心理壓抑，最終導向以極端暴力方式進行所謂的社會「宣示」。

