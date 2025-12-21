張文密集網購1年半準備犯案！LINE僅2聯絡人

▲台北捷運台北車站及中山站、誠品南西店外日前晚間發生無差別隨機砍人攻擊事件，包含嫌犯張文在內已造成4人死亡。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 台北捷運台北車站及中山站、誠品南西店外19日晚間發生無差別隨機砍人攻擊事件，包含嫌犯張文在內共4人死亡，震驚社會。而案發後，台北市警局會同警政署刑事局成立專案小組，報請台北地檢署指揮偵辦。其中，專案小組發現，張文使用的煙霧彈購自生存遊戲業者，防毒面具和工業酒精等則購自蝦皮，採購及準備時序可能長達1年半。至於張文刺傷路人所用的兇刀來源及真正犯罪動機，警方還在追查中。

專案小組發現，張文對於生存遊戲及軍事戰術裝備品項相當有研究，他從2024年4月起便在從蝦皮密集採買裝備，包含：戰術手套、半臉式防毒面具、抗彈臂盾，以及用來製作燃燒彈的工業酒精等物品。警方也發現，張文今年在網路上持續購入汽油桶、瓦斯罐、噴槍打火機及甲醇等極具危險性之易燃物，採購及準備時序可長達1年半。



另外，警方也從張文的平板電腦中追查到，他今年1月透過露天賣場，向生存遊戲業者購入仿美軍制式煙霧彈外觀的M18煙霧彈，不過，張文實際投擲的煙霧彈經警方鑑定後，確認僅是生存遊戲的玩具製品，煙霧量和施放強度、時間都和軍品有差別，張文當時以每顆2千元代價購入，共花費4萬8千元網購24顆生存遊戲煙霧彈。

廣告 廣告

專案小組也指出，張文有臉書帳號，但上面沒有貼文、好友，甚至沒有按讚紀錄，他連LINE裡都只有2個好友，分別是房東和房仲，顯見張文在社會生活方面也是孤狼。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

張文北車作案前連環縱火！議員質疑：警局周邊犯案都沒抓到？

社群多達20留言涉恐嚇公眾！刑事局出手了：已查獲3人

張文連續犯案3小時惹議！吳怡農呼籲2點：檢討北市府有點早