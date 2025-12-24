張文對比3年前判若兩人？領4萬當保全「黑料」被掀

社會中心／李汶臻報導

27歲男子張文12月19日晚間於北捷台北車站、中山商圈，犯下震撼社會的隨機砍人案。警方查出，張文策劃犯案的時間長達1年8個月，但至今犯案動機依然成謎。而除犯案所需資金來源成為警方追查重點外，如今張文犯案前1年多、擔任社區大樓保全期間的黑歷史也全被掀出；他被爆多次與住戶及同事爆發激烈口角，不僅曾在大廳咆哮，甚至還出言恐嚇同事，遭提告鬧上法院，魔性似乎早顯露。

起底12月19日晚間，在北市鬧區犯下無差別砍人案的嫌犯張文背景。他27歲桃園人，家境不錯，爸爸是工程師，媽媽是會計，還有一個哥哥住在高雄，但家庭關係疏離，兩年多沒聯絡。張文曾是空軍志願役，後傳出故意酒駕被汰除。

廣告 廣告

張文「隨機砍斃3人」黑化OR早有前兆？領4萬當保全「曾眼紅1事」恐嚇同事

27歲張文犯下隨機砍人案，家境不錯，爸爸是工程師，媽媽是會計。（圖／民視新聞）





張文離開軍中後，曾在保全公司工作，時間約從2023年6月至2024年6月，月薪約3萬9000元，若連同加班與津貼可達4萬元以上。據《TVBS新聞網》報導，張文曾在台中一處社區擔任晚班保全，有住戶透露張文犯案時的臉型與神情，已與3年前判若兩人。另有住戶回憶稱，張文當年工作態度消極，執勤工作幾乎擺爛，不跟住戶打招呼、低頭狂打手機遊戲、沒有澆花，且鮮少與人互動。

據了解，張文還曾因白班保全收到住戶送的龍眼，而自己未分到，與同事當眾發生嚴重爭執。張文還開嗆對方：「你給我試試看」、「走著瞧」，因而遭報警提告恐嚇，最後鬧上法院。保全公司不堪接連收到投訴，聘用張文不到2個月就將其解僱。

張文「隨機砍斃3人」黑化OR早有前兆？領4萬當保全「曾眼紅1事」恐嚇同事

張文離開軍中，曾任保全離職後長期無業，黑歷史被起底。（圖／民視新聞）





值得一提的是，張文在台中從事保全工作的相關經歷，無法在正式保全系統中查到，不排除是保全業界俗稱的「現金班」保全，但合法經營的保全公司不會違法聘用「現金班」保全。據《中時新聞網》報導，台中市保全公會理事長毛約翰表示「沒聽說過這個人」，並強調張文是否曾於正規保全公司任職，仍待進一步釐清。

張文「隨機砍斃3人」黑化OR早有前兆？領4萬當保全「曾眼紅1事」恐嚇同事

張文12月19日在北車、中山商圈投擲煙霧彈，並持刀隨機砍殺路人，釀3死多傷。（圖／翻攝畫面）





根據了解，針對外界關注的「犯案經費來源」，目前已初步釐清。台北市刑大23日公布最新調查結果，表示張文離開保全公司後，所持有的資金主要來自母親多次匯款，包含早期的一筆45萬元及後續定期提供的生活費，加總同樣接近82萬元，讓張文即便沒有收入，也能負擔房租與日用開銷，而這些金錢最終大多流向購置刀械、煙霧彈、汽油等作案工具。進一步的支出比對顯示，他今年1月以每月約1萬7千元租住公園路一帶，並從2024年3月起陸續購買大量武器，包括10把俗稱「藍波刀」的短刀和3把長刀；警方掌握，最後購入的長刀正是在入住新租屋後取得。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：張文「隨機砍斃3人」黑化OR早有前兆？領4萬當保全「曾眼紅1事」恐嚇同事

更多民視新聞報導

黑色星期五「北車一路砍到中山站」 27歲嫌是逃兵通緝犯

北車「猛丟煙霧彈」傳持刀插死1男！犯嫌特徵曝光

北車「丟煙霧彈」猛竄白煙！直擊遺落物「恐怖型號」曝

