社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導

上週五傍晚，張文在捷運台北車站和中山站，接連丟擲煙霧彈、持刀砍殺民眾，造成4死11傷的悲劇，警方專案小組調查發現，在張文的犯案計畫書，並沒有提到跳樓，也讓外界懷疑，他是不是還有第三波攻擊？而張文的"小型軍火庫"裡，也被發現，有曾經用於"越戰"，俗稱"燒夷彈"的凝固汽油彈，如果成功點燃，恐怕死傷慘重。

張文落腳的旅館房間照曝光，只見裡面相當凌亂，床上放著平板、變裝衣物，角落還放著滿滿一箱，自製的軍火。眼前這些透明玻璃罐，裝著黃色液體，瓶底下方還有白色沉積物，原來這些，都是俗稱"燒夷彈"的凝固汽油彈。物理老師張丕白表示，那個可燃燒可燃物的東西，才把溫度會提高，像鋁熱劑之類的，才會做成燒夷彈，嫌犯可能是想加一點水，他要稀釋粉末，才形成這種東西(沉積物)，所以它是一個失敗的作品，幸好如此沒有造成很大的殺傷力。

張文小型軍火庫藏「燒夷彈」 計劃書未提跳樓原計畫第三波

張文自製燒夷彈，所幸失敗告終。（圖／翻攝畫面）

根據了解，這種凝固型汽油彈，一旦碰到人體，就會附著在人體表面上，持續延燒。在越戰期間，曾被投入使用，殺傷力相當驚人。不過，物理老師研判，張文製作的燒夷彈是失敗品，才導致內部有大量的沉積物。雖然兇嫌張文已經身亡，如今卻傳出，專案小組從張文的雲端犯案計畫書，發現他全都按著原本規劃的手法犯案，達成率近9成。但詭異的是，計畫裡並未提到跳樓，也不禁令人懷疑，他可能以為下方有紙箱當緩衝，或是想爬外牆、管線到低樓層接著逃亡，卻意外失足身亡。台北市刑大大隊長盧俊宏表示，張姓嫌犯在勘察的過程當中，有跟誠品南西店的服務人員(詢問)，希望能夠到頂樓去查看，他的說法是希望看文創園區，對面的聖誕樹，但客服人員予以婉拒。









警方澄清，張文的計畫書裡，沒有第三波攻擊。不過，事發前兩天，17號晚間，有民眾通報，一名男子，搭乘捷運木柵線，在走出月台前，往車廂內丟了三支手機，這個人是不是張文，兩起事件有沒有關聯性，警方還在釐清。





