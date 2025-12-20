張文就學期間出遊團體照曝光 拍照總是站C位

記者莊淇鈞／台北報導

現年27歲的隨機殺人嫌犯張文，昨天（19日）晚間，拿煙霧彈及刀械在台北車站M7出口、捷運中山站及誠品南西店，隨機攻擊釀4死11傷，最終墜樓身亡。稍早前張文就學期間多張與同學出遊的照片曝光，張文拍照時幾乎都站C位。許多網友對於拍照喜歡站C位的看法，認為這類人士想將個人魅力與自信自然流露的展現，讓觀看者更容易將注意力集中在這類人身上。

據了解，張文曾就讀桃園市永平工商，雖個性偏內向、孤僻，但遇到同學有困難時，常會第一時間幫忙，當時並未出現明顯偏差行為。當時與同學出遊外型陽光與同儕一般無異，永平工商也表示，張文在校成績平均80多分，還記了4個小功、25個嘉獎，完全沒有偏差行為。

廣告 廣告

張文父母退休前分別擔任工程師及工廠會計，張父疑因管教相當嚴格，所以張文跟家裡感情疏離，張文已長達 2 年多未與父母聯繫，與哥哥更是整整 5 年不曾見面，近年來只能透過微弱的金流紀錄掌握張文動向，對於他竟然在台北犯下恐怖攻擊事件感到震驚與錯愕，父母都當沒有這個兒子，但張文在成長過程並無任何異常。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

隨機殺人害3死！張文遺體相驗完畢 父母神情凝重不發一言離開

隨機殺人兇嫌張文遺體今早相驗 父母雙手緊握到場低調無語

恐攻男北捷M7丟煙霧彈傷人 囂張畫面曝光

北車M7出口疑遭恐攻 丟擲煙霧彈型號曝光

