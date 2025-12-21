張文就是鄭捷的模仿犯！驚見駭人「檢討改進計畫」

張文犯下北車M7出口、誠品南西店的恐怖攻擊，最後墜樓身亡，對犯案動機已經死無對證，但在他的犯罪企畫書中被發現高度參考鄭捷犯案的諸多「檢討改進」細節，明顯是想效法鄭捷的「模仿犯」。

張文帶著裝滿汽油彈的行李箱行兇。（圖／翻攝畫面）

警方查出，鄭捷在北捷犯下的隨機殺人案，相關報導、資訊被張文大量瀏覽、紀錄跟深入研究，警方研判張文有「檢討」鄭捷當初在捷運的封閉式車廂內犯案，最後幾乎逃不出去自尋死路，所以才選在捷運站出入口犯案以利脫身，初步研判就是模仿犯（copy cat），動機疑似跟鄭捷相同，想依樣畫葫蘆讓社會恐慌、讓外界關注。

廣告 廣告

張文逃到誠品南西店頂樓。（圖／翻攝畫面）

警方查出，鄭捷在北捷犯下的隨機殺人案，相關報導、資訊被張文大量瀏覽、紀錄跟深入研究，警方研判張文有「檢討」鄭捷當初在捷運的封閉式車廂內犯案，最後幾乎逃不出去，所以才選在捷運站出入口犯案以利脫身，初步研判就是模仿犯（copy cat），動機疑似跟鄭捷相同，想依樣畫葫蘆讓社會恐慌、讓外界關注。

張文最後墜樓身亡。（圖／翻攝畫面）

不過張文已經滅證大半，放在住處的筆電被他放火燒毀，目前警方全力修復中，暫時只能從他存放在雲端的犯罪企畫書，來推測犯案動機，目前企畫書中的行動軌跡、犯案計畫、流程、時序都跟他19日當天的實際犯案行為有9成吻合。

而張文會變成鄭捷的模仿犯的原因，警方研判2人都個性孤僻、疏遠親朋好友，鄭捷大學念一半被退學，平常愛玩電動，甚至被勒令退伍，在職場上也適應不良，保全幹了1年就沒做了，都缺乏穩定的人際支持網路，心理也長期壓抑，最後都用極端、暴力的方法向社會宣洩,，均屬邊緣人的「孤狼犯案」。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

張文攜帶的一整箱汽油彈，被57歲男子余家昶捨命擋下。（圖／翻攝畫面）

學生寫信給慘死張文刀下的余先生。（圖／中天新聞）

一些民眾20日白天在中山站商圈獻花致哀。（圖／中天新聞）

延伸閱讀

張文北車中山站商圈隨機殺人 高大成分析：手法專業且想逃

張文犯案預謀多時！準備17顆煙霧彈、15罐汽油彈、多把刀具闖北車

張文北捷隨機殺人後死亡！ 妨害兵役案檢方宣布不起訴