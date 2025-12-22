張文崩壞之路曝光！當保全「打電玩、戰同事」2個月遭開除全社區都怕他

記者陳佳鈴／台中報導

張文在台中曾短期擔任過保全，不過應該是保護社區的保全卻成了社區中的頭痛人物。（圖／翻攝自張文臉書、四叉貓臉書）

震驚社會的台北車站與中山站 4 死 11 傷無差別攻擊案，隨著 27 歲嫌犯張文墜樓身亡，外界好奇究竟是甚麼樣的人生背景變成殺人犯？調查發現，張文不僅是因逃避教召遭通緝的逃兵，更曾有酒駕遭軍方汰除的紀錄。曾與他共事的台中保全同事回憶，他任職保全期間工作態度根本擺爛，整天沉溺手機遊戲並頻繁與住戶、同事爆發口角，最終因不適任僅2個月便遭開除。

張文高職就讀永平工商餐飲科，大學則轉攻雲林虎尾科技大學資工系。畢業後進入空軍擔任通訊兵，原本看似穩定的軍旅生涯，卻因酒駕惡習遭軍方依規定「汰除」。離開軍隊後，他不僅工作不穩定，更因未依規定參與教召，遭到軍方通報逃兵並由地檢署發布通緝。

廣告 廣告

據了解，張文於 2022 年間曾短暫受雇於台中市北區某社區大樓擔任保全。當地住戶受訪時直言，張文當時就是社區的「頭痛人物」。住戶指出，張文上班時幾乎手機不離手，忙著打電玩、不與人交流，甚至曾因「送龍眼」等瑣碎小事與住戶發生強烈爭執。

更令人搖頭的是，張文與同事關係極度緊張，根據《TVBS》報導，他常因值班交接細節與同事在社區大廳咆哮爭吵，甚至多次鬧到警方出面調停。因接獲投訴不斷，物業公司在短短2個月內便將其辭退。

曾與張文在社區打過交道的鄰居看到新聞後大感震驚。住戶表示，當時的張文看似剛退伍，雖然性格乖戾，但外貌與現今媒體報導的樣貌「判若兩人」，推測其在逃亡通緝期間，不僅生活失序，外型也有巨大轉變，至今仍難以想像，過去與殺人犯有如此近距離的接觸。

更多三立新聞網報導

痛啊！2歲女童手指卡塑膠椅小洞 人椅齊送醫智取保手

西湖服務區成金礦！苗栗「檢舉職人」狂抓亂丟菸蒂1個月豪領40萬獎金

十餘通未接電話竟成永別！英雄余家昶擋刀送命 母慟：他是最孝順的孩子

台中男「嘴啾」恐怖留言「屠殺」遭收押禁見 3大理由曝光

