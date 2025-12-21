張文已死⋯父母得「變賣家產」賠償？律師解惑了

記者蔣季容／台北報導

張文犯下隨機砍人案，釀成4死（含張文）11傷悲劇。（圖／翻攝畫面、翻攝自張文臉書）

27歲男子張文19日在捷運台北車站及中山站周邊犯下隨機砍人案，釀成4死（含張文）11傷悲劇，案發後張文父母前往警局製作筆錄，坦言已經2年沒聯絡。有網友詢問，張文的父母是否需要變賣家產去賠償受害者家屬，對此，律師顏紘頤也解答了。

顏紘頤在臉書表示，Threads有人問說張文的父母是否需要變賣家產去賠償給受害者家屬，很多人都說不用，理由是罪不及家人，「但這個答案並不完全正確，說要賠償的人也不一定是看了灑狗血的劇智力堪憂。」

廣告 廣告

律師曝「限定繼承」關鍵

顏紘頤說明，我們的繼承法制是採概括繼承有限責任的限定繼承，張文的繼承人也要繼承他這次行為所造成的全部損害賠償責任。不過，還是可以主張限定繼承或拋棄繼承來減輕或免除責任。

顏紘頤提到，從新聞來看，張文應該是沒有積極遺產可以賠償被害人了，所以他的繼承人（應該是父母）依法要繼承他的賠償責任。但是，除非他的父母沒有拋棄繼承又有無法主張限定繼承的事由，才需要變賣家產去賠償被害人。所以除了各項撫卹之外，被害者可能就只有犯罪被害補償金的補償180萬元，很無奈也很現實。

顏紘頤指出，三峽車禍案的被害人也是類似的情形。因應之道，他建議大家盡量以各項保險，尤其是意外險，來保障自己及家人。

張文父母從桃園北上認屍。（圖／翻攝畫面）

張文父母認屍 坦言很久沒跟兒子聯絡

據了解，張文高中畢業後堅持從軍，當兵時卻因酒駕被汰除，此後幾乎都沒有回家，還把家裡的衣物都清空帶走，家人只知道他在做保全，不知道他的下落，他也不跟家人聯絡。事發後父母接獲消息從桃園北上認屍，不敢置信兒子闖下大禍，已變成冰冷遺體，檢警報驗時也頻頻拭淚。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

跟團旅遊注意！39家旅行社解散、12家遭廢照 最新名單出爐

冬至不只吃湯圓！命理師曝「9大開運法」 桃花、財運旺整年

冬至補對「整年都見效」！開運養生、禁忌一次看 4生肖防血光之災

當台灣人盤子？基隆石垣島渡輪「最便宜2800元」被嫌貴 當地日人反應曝

