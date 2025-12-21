張文已死！釀4死11傷慘劇爸媽扛？律師曝「這關鍵」恐賣房

[Newtalk新聞] 捷運台北車站與中山站周邊19日驚傳隨機砍人，這起釀成4死11傷的慘劇，讓27歲凶嫌張文當場送命，也讓案發後才北上認屍的父母近乎崩潰。隨著張文已死，外界關注受害者家屬該向誰求償？有網友質疑家屬是否須變賣家產賠償，對此律師顏紘頤點出一個令大眾意外的法律關鍵。





這名奪走多條性命的凶嫌張文，人生下半場與家人的關係極度疏離。據了解，他高中畢業後一心從軍，卻在當兵期間因酒駕遭到汰除，從此性格大變。他不但搬空家裡衣物後徹底失蹤，連在外面做保全也從不跟家裡聯繫，父母整整2年沒見過兒子，怎料再次接獲消息，竟是到台北認領一張冰冷的遺體。檢警報驗時，張文父母頻頻拭淚，完全不敢相信兒子會闖下這種大禍。

由於張文生前幾乎沒有資產，針對網友討論「罪不及家人」的觀點，律師顏紘頤在臉書提出警告。他直言，台灣法律採取概括繼承制度，雖然理論上是限定責任，但如果張文的繼承人，也就是他的父母，沒有在法定期限內辦理拋棄繼承或主張相關權利，法律上就得概括繼承張文這次行凶所造成的全部損害賠償責任，屆時恐怕真的得變賣家產來還債。





然而，法律的規範與現實的獲得往往有巨大落差。顏紘頤指出，這類案件最終多半走入「無奈且現實」的結局。他以過去的三峽車禍案為例，強調被害人忙了一場，最後可能只領到政府撥發的犯罪被害補償金180萬元。他感嘆，與其寄望法律求償，不如平時多利用意外險等保險來保障自身與家人，因為在法庭之外，被害者能真正拿到的賠償往往少得心碎。

