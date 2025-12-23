張文已計畫第三波攻擊！墜樓「不在他計畫中」4跡證曝光

上週五傍晚，27歲男子張文在台北捷運台北車站與中山站發動無差別攻擊，造成4死11傷的重大傷亡事件。專案小組調查發現，張文的實際犯案手法與其預先擬定的計畫書內容高度吻合，執行度達八、九成，唯獨墜樓並非計畫內容。

根據警方掌握的四大跡證顯示，張文墜樓可能是意外。第一項跡證為旅館軍火庫，張文在案發前兩天租下距離誠品南西店僅一分鐘路程的千慧旅館，警方事後在房內發現大量汽油彈。張文在台北車站首波攻擊後曾返回旅館整備，再前往中山站發動第二波攻擊，研判原計畫要再次回房補給武器。

第二項跡證顯示張文曾多次前往誠品南西店頂樓勘查地形，為逃生路線做準備。警方研判當晚可能因視線不良或預設緩衝物位置偏移，導致他企圖從外牆或管線逃脫時意外失足。

第三項跡證為五度變裝。張文在犯案期間頻繁更換服裝造型，展現強烈的脫逃意圖。他在台北車站M7出口遭57歲余姓男子阻擋打亂計畫，遺留在現場的袋子裝有另一雙球鞋，與計畫書記載的徹底變裝相符。

第四項關鍵跡證來自雲端地圖。警方在張文的Google地圖紀錄發現，除台北車站與中山站外，還有多處標註點，不排除是預定的第三、第四甚至第五波攻擊目標。

張文為虎尾科大資工系畢業，對軍事武器及生存遊戲有濃厚興趣。他曾在空軍松指部擔任無線電中隊譯電兵，但適應不良且急於退伍，甚至故意酒駕遭汰除。專案小組已掌握張文生前心儀女子身分，將進行訪談釐清人格特質與犯案動機。檢警今天安排解剖確認死因。

此案中，張文先在台北車站丟擲煙霧彈並企圖投擲汽油彈，余姓男子見義勇為上前制止，遭刺傷左胸當場倒地。張文隨即棄置行李箱偽裝路人逃往大同區，轉往中山站商圈在三分鐘內連砍八人，最終在警方圍捕過程中從誠品南西店墜樓身亡。若張文未意外墜樓，恐將造成更嚴重的連環攻擊傷亡。

