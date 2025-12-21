張文布局半年原始計畫更駭人 57歲男用生命阻止更慘重傷亡

警方追查要點，查扣證物。（圖／東森新聞）





警方追蹤調查，發現張文最初擬定的犯罪計畫，遠遠超出他最終所採取的行動。張文半年前就開始布局，原本預謀在兩處人潮密集地點縱火，藉此製造混亂，再對路人發動大規模攻擊。所幸，在台北車站，他準備縱火時，57歲余姓男子挺身制止，用生命阻止更大傷亡。

12/19台北隨機攻擊事件，現在凶手張文的犯罪計畫，也成為警方追查要點，現在有了更驚人發現。根據警方調查，早在今年年中，張文就已經開始在雲端上撰寫了詳細的犯罪計畫書，顯示他並不是臨時起意。最初，張文原本打算在台北車站M7出口，丟擲汽油彈引發火災，再利用煙霧彈讓現場陷入混亂後 ，無差別持刀攻擊。之後再轉往南京西路一代的百貨公司，重複相同犯罪模式。不過正當他 ，按照計畫來到北車準備縱火時，卻遇上英勇的余姓男子出面制止，當張文倉促離開現場之後，竟然還回到旅館佩戴護具，並補充裝備後，再度來到中山區隨機攻擊，釀成重大死傷，隨後進入百貨公司，遭到追捕後放祭逐層攻擊的計畫，逃到頂樓墜樓身亡。

整起案件造成全台人心惶惶，警方也強調將會持續檢視相關安全機制，避免類似悲劇再度上演。

