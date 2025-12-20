張文帶12顆汽油彈、揹7把刀 闖北車扔17顆煙霧彈

張文共在台北車站使用了17顆煙霧彈。（圖／東森新聞）





台北車站襲擊案，目前警方定調，是張文個人的隨機殺人案件，因為每一步都在他的算計當中，他共在台北車站使用了17顆煙霧彈，刻意選在人最多的尖峰時間，在站內狂丟汽油彈和煙霧彈，引發民眾恐慌，共造成包含張文自己，4人死亡11人受傷。

下午5點23分，張文戴著防毒面具全副武裝現身台北車站M7出口下方，熟練地點火亂丟汽油彈，只見汽油彈冒出火光滾到牆邊不斷燃燒冒出濃煙，當時還有路人經過快速小跑步離開。

緊接著張文拉著推車移動到M8出口下方，朝著周遭隨手四處狂丟煙霧彈，短短1分鐘內被監視器拍下，就至少丟了2個汽油彈和4顆煙霧彈，事後警方清查他共在北車使用了17顆煙霧彈，推車裡還有12罐未使用的汽油彈。

目擊民眾：「下面失火了，不要下去，北車裡面失火了，大家都在跑。」

有民眾被嚇到驚恐哭喊，要大家暫時不要進入台北車站，因為下面都是煙霧一片混亂，還有人目睹張文攻擊瞬間轉頭拔腿就跑，民眾嚇得分頭逃竄人潮立刻散開，員警也隨即趕到。現場民眾：「好臭喔超臭的，借過一下。」

在週五繁忙的交通尖峰時間，台北車站人潮壅擠大家摀住口鼻倉皇離開，沒想到他又到中山區犯案，一共造成4人死亡11人受傷，警方現在針對他的動機還查無頭緒。

台北市警察局長李西河：「扣押到的只有兩部他的平板電腦，以及這些相關的汽油彈，沒有筆記本，也沒有隻字片語，住家也沒有隻字片語，對社會也沒有表達任何的語言，或是任何想法，初步查證是屬於個人隨機的襲擊殺人案件。」

雖然動機還在釐清，但警方從他的平板發現犯案計畫，都經過縝密勘查和籌備就在19號這天動手，一步步都在他的算計當中。

