張文平板內容曝光！愛玩手遊也看動漫 大量瀏覽鄭捷文章最不尋常

27歲男子張文在北捷擲煙霧彈、隨機砍殺民眾，造成4死11傷。由於張文在犯案後墜樓身亡，犯罪動機至今仍不明。警方查看張文的兩台平板電腦瀏覽紀錄發現，張文喜歡玩手機遊戲、看日本動漫，喜好就如一般年輕人。不過，張文曾大量搜尋與鄭捷相關的故事與資訊，是否與犯案動機有關仍待釐清。

警方從平板的瀏覽紀錄與軟體著手，發現張文與一般人無異，喜歡玩手遊也愛看動漫。（圖／翻攝畫面）

為追查張文的犯案動機，警方嘗試從查扣的兩台平板電腦中尋找蛛絲馬跡。警方從平板的瀏覽紀錄與軟體著手，發現張文與一般人無異，平時會玩角色扮演遊戲類型成人手遊《地平線行者Horizon Walker》，該款遊戲以女性角色為主，簡介中提及，遊戲世界觀是繁榮的人類文明因突然出現的次元「裂縫」而迎來滅頂之災。

另外，張文也喜歡看日本動漫，其中包含日本輕小說改編的《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》，講述一名無業的「尼特族」因車禍過世後，轉生到異世界展開新生活的故事。不過，尚無法證明角色扮演遊戲與動漫的故事情節是否與張文的犯案動機有關聯。

值得注意的是，張文曾經大量搜索2014年犯下北捷殺人案的鄭捷故事與相關資訊，是否與實際犯案動機有關，仍待詳查釐清。

