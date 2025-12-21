張文平板曝光「犯罪計畫書」！連走路時間、吃飯、睡覺都縝密羅列

（記者張芸瑄／綜合報導）台北車站19日發生震撼社會的無差別攻擊案，27歲逃兵通緝犯張文接連縱火、持刀砍人，造成4死11傷 後自誠品南西店頂樓墜亡。警方在他投宿的旅館內查扣兩台平板電腦，其中一台幾乎未使用，另一台打開後卻驚見雲端檔案內藏有「犯案計畫書」，內容詳列犯案時間、地點、攻擊流程，甚至連吃飯、睡覺時間都精密規劃。

警方調查指出，張文原在台中擔任保全，每月薪約3萬9千元，任職一年後離職，因妨害兵役案遭桃園地檢署通緝。今年1月他北上，在台北市中正區公園路承租套房，直到本月19日策劃並實行連續攻擊，釀成多人死傷慘劇。

圖／27歲逃兵通緝犯張文平板中驚見雲端檔案內藏有「犯案計畫書」。（民眾提供）

專案小組20日成功破解平板後，發現張文於2024年間多次搜尋「鄭捷捷運殺人案」相關資料，自2025年10月起搜尋頻率激增，疑似模仿鄭捷的作案手法與動機，並選在人潮密集的捷運沿線下手。

警方進一步比對雲端資料發現，張文將犯案細節製成表格，精確列出「丟煙霧彈→攻擊行人→轉移地點」等步驟，並在地圖上以紅框標記「攻擊區域」，連縱火地點、移動時間、用餐及休息時段都一一規劃，顯示他行前準備周密，完全非臨時起意。

警方同時在平板中發現大量關於鄭捷案的評論與文章，張文特別偏好替鄭捷發聲或表同情的內容，如「若有人傾聽，也許悲劇不會發生」、「社會欠鄭捷一個公道」等，研判他對鄭捷的心理狀態與世界觀產生強烈共鳴。

目前檢警已著手比對張文電子設備與通信紀錄，釐清其是否另有模仿對象或潛在共犯，並將調查重點放在「模仿犯罪心理」與「事前行為軌跡」上，以釐清整起案件的完整脈絡。

