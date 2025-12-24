張文平板洩「私密嗜好」！愛看日本動漫、玩角色扮演手遊

社會中心／楊佩怡報導

年僅27歲的通緝犯張文，日前接連前往台北車站、捷運中山站附近發動恐怖攻擊，不僅多處拋擲煙霧彈、製造群眾恐慌，更持長刃隨處砍人，全案共釀4死11傷，震驚社會各界。檢警進一步調查發現，張男早在案發前一年半便開始周密籌畫，除多次透過網路購買戰術裝備及燃燒彈製作材料外，其生活圈亦高度封閉。辦案人員從他的平板中拼湊出他數位足跡，發現張文喜歡看日本動漫，也喜歡玩「角色扮演」遊戲。





張文平板被破解洩「私密嗜好」！愛看日本動漫、玩女角手遊…藏「2恐怖共通點」

張文被拍到進入蝦皮店到店取貨。（圖／翻攝畫面）

廣告 廣告

據《三立新聞網》報導，警方經全面追查張文所使用的平板電腦與相關數位軌跡後，警方發現他對生存遊戲與軍事戰術裝備涉獵甚深，自2024年4月起，便頻繁透過蝦皮拍賣購買相關物資，清單中包括戰術手套、半臉式防毒面具、抗彈臂盾，以及可用於製作燃燒彈的工業酒精等物品，顯示其犯意早已逐步形成。

張文平板被破解洩「私密嗜好」！愛看日本動漫、玩女角手遊…藏「2恐怖共通點」

辦案人員在張文的平板中發現他經常玩角色扮演的遊戲，也喜歡看日本漫畫。（圖／翻攝畫面）

不僅如此，辦案人員也從他的平板中，拼湊出他的數位足跡，發現張文生前有在玩角色扮演遊戲類型手遊《地平線行者 Horizon Walker》，此遊戲主要為女性角色，遊戲故事的背景建立在未知的異世界，繁榮的文明因維度裂痕出現停頓 從這些裂縫中，神靈出現並無情地摧毀和掠奪文明。而張文平常看的漫畫則是由日本輕小說改編的《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》，內容主要為一名無業的「尼特族」因車禍離世，轉生到異世界開啟新生活。

張文平板被破解洩「私密嗜好」！愛看日本動漫、玩女角手遊…藏「2恐怖共通點」

張文在平板中留下「縝密殺人計畫」，更被找到多次搜尋鄭捷案（上圖）的紀錄。（圖／民視新聞）

不過上述這些張文的喜好，其遊戲、小說內容是否與他犯行有所關聯，目前無法得知。此外，警方更在他平板中找到大量有關鄭捷的搜尋結果，警方指出張文早在6月，就開始搜尋鄭捷相關資訊，因此警方高度懷疑，張文的犯案行為就是在模仿鄭捷。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：張文平板被破解洩「私密嗜好」！愛看日本動漫、玩女角手遊…藏「2恐怖共通點」

更多民視新聞報導

張文科大論文遭挖自拍照當示意圖！4年前樣貌曝光

張文3度縱火轉移注意！凶刀「特殊背景」起底

遇危險如何自保？她推1款APP：無聲報案+搜證+定位

