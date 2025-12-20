張文平板破解！警驚見縝密計畫「吃飯睡覺都入列」

張文犯下隨機殺人案，平板電腦遭警方破解。（圖／東森新聞）





台北車站與中山商圈近日發生震撼社會的隨機殺人事件，隨著警方成功破解嫌犯張文的雲端資料，案情出現關鍵進展。警方確認，這起造成多人死傷的攻擊並非臨時起意，而是張文獨自策畫、長時間準備的計畫型犯罪，並帶有明顯的模仿性質。

數位鑑識顯示，27歲的張文早在2024年便開始關注2014年捷運鄭捷殺人案，並於2025年10月後密集蒐集相關新聞與評論。警方在其平板電腦雲端發現一份詳細的犯案計畫書，內容除標註犯案時間與地點，甚至連行走路線、所需時間，以及用餐、休息安排都逐一列出，顯示其事前準備相當縝密。

計畫書中，張文分析鄭捷案的犯案環境，認為在封閉的捷運車廂行兇幾乎沒有生還可能，因此刻意避開相同場景，改選北車M7出口與中山商圈等人潮眾多、出口較多的區域，企圖提高逃生機率。相關地點皆清楚標示於地圖中，並列為攻擊目標。

警方也發現，張文在計畫中安排多起縱火行為，意圖先製造混亂再進行攻擊，並透過網購平台購買行李箱、防護用品及露營用刀具等物品，全程皆為個人行動，未發現與任何組織或他人共謀。

針對外界質疑是否另有共犯，台北市警局嚴正澄清，表示案發當時員警與保全一路追逐張文至誠品南西店頂樓，並親眼目睹他棄置裝備後墜樓身亡。監視器畫面與行蹤比對也顯示，張文自案發前數日起便獨自活動，排除他人涉案可能。

警方指出，張文雖長期瀏覽與鄭捷相關的新聞與評論，對試圖理解或同情鄭捷的文章特別關注，但本人未在社群平台留下激進言論。家屬也透露，已與他失聯多年，導致其核心犯案動機仍待進一步釐清。目前警方已將本案定調為「計畫型單獨隨機殺人案」，並持續進行後續調查。同時犯罪被害人保護協會已啟動協助機制，將依法提供補償與心理、法律支持，盼協助受害者家屬度過難關。

