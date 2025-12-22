張文平板藏「暗殺代號」 72處攻擊戰術地圖曝光

張文案發當天先在台北車站丟擲煙霧彈，隨後轉往中山商圈發動隨機攻擊。（圖／東森新聞）





嫌犯張文於19日先在台北車站丟擲煙霧彈，隨後轉往中山商圈發動隨機攻擊，最終造成4人死亡、11人受傷。對此，警方已展開全面調查，將從犯案動機、是否涉及共犯、資金流向及犯案工具來源等四大面向深入釐清案情，並確認是否另有他人涉案。其中，警方也發現疑似與犯案相關的「神祕暗殺代號」，引發外界高度關注。

回顧案發經過，張文當天下午約5時30分，頭戴防毒面具，左手持噴槍、右手持煙霧彈，在台北車站周邊不斷投擲煙霧彈製造混亂。隨後，他混入人群之中，經由地下街徒步前往捷運中山站。期間，張文在進入誠品南西前，先對路邊騎士與行人進行無差別攻擊，之後再將攻擊目標轉向誠品南西商場內部。

張文進入商場後，沿著電扶梯一路向上移動，刻意選擇人潮密集、逃生空間相對有限的樓層行兇，導致現場民眾措手不及，傷亡迅速擴大。這一連串行動最終釀成包含張文本人在內，共4人死亡、11人受傷的重大傷亡事件。

案發後，警方隨即從四大方向進行調查，並同步鑑識張文的平板電腦。警方進一步破解其雲端硬碟後，發現內有相當完整且具體的犯罪計畫內容。據了解，平板中存有戰術地圖，其中包含台北車站的詳細指引圖，上面標註多達72個「暗殺代號」，並以紅色和灰色區分。警方初步研判，灰點對應S，疑似為預計投擲「SMOKE煙霧彈」位置，紅點對應F，可能代表「FIRE汽油彈」投放點。

此外，警方也發現張文事前撰寫的犯罪計畫中，詳細規劃當天的行程，清楚記載預計上午11點起床、用餐後複習行動細節，接著自林森北路一帶開始縱火燒車，再逐步執行隨機攻擊。該計畫所記載的時間與實際犯案流程高度吻合，顯示其犯行並非臨時起意，而是經過長時間縝密規劃。由於相關準備可追溯至今年中旬，警方不排除仍有共犯可能，正持續比對相關線索，以釐清全案真相。

