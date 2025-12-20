張文平板雲端曝隨機殺人計畫 去年就查「鄭捷」資訊

張文持刀詢問誠品服務台頂樓方向，犯案當天墜樓身亡。（圖／TVBS）

台北市發生隨機殺人案件，嫌犯張文早有預謀，行動前精心策劃。警方破解其平板雲端資料，發現他從去年開始頻繁搜尋鄭捷殺人案資訊，並在平板中留下詳細的犯案計畫，包含地點與手法，與實際犯案情況高度吻合。案發前一天，張文以「拍攝聖誕樹」為由探查南西誠品頂樓路線，並特地在案發前三天入住距離案發地點不到30公尺的旅館，顯示其犯案準備之縝密。

嫌犯張文在犯案當天獨自來到南西誠品頂樓，熟練地解開大門門鎖走出戶外。隨後，大批警力持警棍跟上，謹慎地觀察是否有埋伏，確認安全後才走出去。當時有一名保全跟在後方，協助開燈後迅速離開現場。這一幕成為張文最後的身影。頂樓路線通常只有工作人員知道，但張文早已計畫好如何釐清動線。警方表示，張文供稱為了拍攝聖誕樹，在犯案前一天就來到南西誠品詢問服務台頂樓路線，但遭到拒絕。隔天他帶著刀械再次詢問，終於得知頂樓方向。

警方破解張文存在平板雲端的殺人計畫，發現他從去年就開始查詢鄭捷殺人案相關資訊，今年初在北車附近租屋後，年中就開始著手策劃整起殺人案件。計畫中詳細列出縱火、投擲煙霧彈和殺人地點，案發前兩個月更頻繁搜尋鄭捷的新聞，確定是計劃型犯案。警政署長張榮興指出，張文從12月16日起就在大同中山區活動，騎機車在附近出沒，12月18日也曾到誠品詢問頂樓拍攝耶誕燈道具的路線。此次犯案的地點和手法都與計畫書吻合，警方推測他至少規劃了半年時間。由於在租屋處和旅館都沒找到手機或任何筆記本，張文對社會有何深仇大恨或不滿，警方還需繼續追查。

