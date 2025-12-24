張文平板電腦私藏內容曝！愛日本動漫、玩女角手遊…1瀏覽紀錄最不尋常

記者陳弘逸／台北報導

桃園市27歲男子張文犯下駭人北捷隨機殺人案，釀成3死11傷慘劇，但他因犯案後墜樓身亡，犯罪動機成謎。（圖／翻攝自張文臉書、四叉貓臉書）

桃園市27歲男子張文犯下駭人北捷隨機殺人案，釀成3死11傷慘劇，但他因犯案後墜樓身亡，犯罪動機成謎；因此辦案人員不放棄各種跡證，從查扣的平板電腦拼湊他數位足跡，從中發現，他喜好日本的動漫，又玩女性角色為主RPG手遊，喜好與一般年輕人無異，但是否與犯行有所關聯，尚無法證明。另一個怪異之處，則是張文曾大量搜索、瀏覽關於鄭捷的故事及文章，與犯案動機有無關聯也待釐清。

辦案人員不放棄各種跡證，從查扣張文的平板電腦拼湊他數位足跡。（圖／翻攝自Threads）

為追查張文生前犯案動機，辦案人員從查扣平板電腦拼湊他數位足跡，找尋犯案線索，發現他平時有角色扮演遊戲類型手遊《地平線行者 Horizon Walker》，該款遊戲以女性角色為主，遊戲簡介則是繁榮的人類文明因次元「裂縫」迎來滅頂之災。

張文觀看的動漫，則是由日本輕小說改編的《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》；內容提及一名無業的「尼特族」因車禍離世，轉生到異世界重新展開生活的故事。然而，故事情節，是否與張文犯行有所關聯，目前尚無法證明。

從張文愛好來看，他與一般年輕喜好特別無異樣，較特異的部分，則是曾大量搜索、瀏覽關於鄭捷的故事，顯見對他有所推崇，然而，實際犯案動機與關聯，仍待釐清。

